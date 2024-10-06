В Польше потребовали отставки генерала, который призвал страну готовиться к войне

Опубликовано: 06.10.2024 09:04 , Обновлено: 06.10.2024

Три видных польских политика - Лешек Миллер, Вальдемар Павляк и Ян Кшиштоф Белецкий - каждый из которых в своё время занимал пост премьер-министра, потребовали отставки начальника Генерального штаба Войска Польского Веслава Кукулы. Поводом для разгоревшегося скандала стал призыв генерала готовиться к войне, которая, по его словам, может начаться в ближайшее время.

“Было бы лучше, если бы генерал Веслав Кукула подал в отставку”, - заявил Ян Кшиштоф Белецкий, комментируя заявление генерала в эфире польского телевидения.

Вместо того, чтобы призывать поляков готовиться к войне, Белецкий предложил генералу “создать легион радикалов и пойти воевать на восток против России”.

“Им там нужны солдаты”, - сыронизировал политик.

Его коллега Лешек Миллер поддержал позицию Белецкого, отметив, что после такого заявления Кукула “должен уйти в отставку”.

В свою очередь Павляк заявил, что армия должна “повышать чувство безопасности граждан”, а подобные заявления, по его словам, заставляют “содрогнуться”. Экс-премьер также заверил, что никакого риска нападения кого-либо на такую ​​страну, как Польша, которая является членом НАТО, сейчас нет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что генерал Кукула, говоря о необходимой реформе в вооруженных силах во время выступления на открытии нового учебного года в Академии Сухопутных войск во Вроцлаве, заявил, что “всё указывает на то, что мы являемся тем поколением, которое встанет с оружием в руках на защиту нашей страны”.

«Что-то должно произойти» — Глава Генштаба Польши призвал поляков готовиться к войне