Лукашенко подписал закон о ратификации договора, позволяющего России размещать свои военные базы в Беларуси

Опубликовано: 05.03.2025 07:39 , Обновлено: 05.03.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта 2025 года подписал Закон "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства". Этот договор, в числе прочего, позволяет Москве размещать свои военные объекты и воинские формирования на белорусской территории "в целях предотвращения и отражения актов агрессии" в отношении самой Республики.

В Администрации Лукашенко заявили, что этот договор, подписанный главами двух государств 6 декабря 2024 года в Минске, закрепил “взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность” как Беларуси и России в отдельности, так и всего Союзного государства.

По мнению президентской Администрации, “углубленный характер” двухстороннего сотрудничества, предусмотренный договором, “соответствует имеющимся военно-политическим вызовам”.

В Администрации пояснили, что договор предусматривает “коллективное противодействие” односторонним санкциям, как экономическим так и иного характера, “использование потенциала своих отношений с другими государствами и иными субъектами международного права для предотвращения посягательств на безопасность”, а также позволяет сторонам предпринимать ответные меры не только на уже совершенные акты агрессии, но и даже на “угрозы их совершения”. Для этого договор позволяет союзникам незамедлительно задействовать любую военную, военно-техническую и иную помощь.

Ранее Telegraf.news рассказал, в каких случаях, по условиям этого договора, Россия имеет право применять своё ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения.

Совет Республики поддержал ратификацию договора, позволяющего размещать российские военные базы в Беларуси