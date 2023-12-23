Генерал ВСУ предупредил, что ситуация на границе с Беларусью «может измениться»

Опубликовано: 23.12.2023 13:35 , Обновлено: 23.12.2023

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на границе с Беларусью в любой момент ситуация может измениться. И рассказал, как командиры обучают солдат.

По словам Наева, на белорусской границе сейчас спокойно, «но для военных это не повод расслабляться, ситуация может измениться в любой момент».

«В Северной операционной зоне на всех направлениях командиры, несмотря на отсутствие боевых действий, не сидят сложа руками. Разрабатываем систему оборонительных рубежей, непрерывно обучаем войска, поддерживаем их подготовку», – заявил командующий.

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Наев рассказал, что обучение проводят «под руководством опытных инструкторов и непосредственных командиров».

«Полоса препятствий, штурм помещений и опорных пунктов, оказание первой помощи и эвакуация раненых – это комплекс мероприятий боевой подготовки в подразделениях, находящихся в Северной операционной зоне. Нарабатываем мастерство до автоматизма», – сообщил генерал-лейтенант.

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По словам командующего, «очень важно, чтобы обучение проводилось прямыми командирами, которые каждый день находятся с личным составом, потому что они знают особенности каждого солдата. Они знают, кому нужно уделять больше внимания, а кому наоборот – отдавать роль лидера среди кадров». Именно это он назвал «осуществлением обороноспособности».

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