Главком бельгийской армии призвал Европу готовиться к войне с Россией. Когда?

Опубликовано: 19.12.2023 19:09 , Обновлено: 19.12.2023

Главнокомандующий армией Бельгии Мишель Гофман заявил, что в будущем Россия может открыть второй фронт в Европе. Аргументировал он свои слова тем, что «Россия уже поставила экономику страны на военные рельсы».

По мнению Гофмана, такое нападение не исключено «через несколько лет» – его слова процитировало издание VRT News. Гофман выразил уверенность, что сейчас Россия может быть ослаблена войной против Украины, однако она «в конце концов восстановит свою военную машину и восстановит свои вооруженные силы».

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«Мы видим, что Россия перешла на военную экономику. Я думаю, мы были бы правы, если бы беспокоились… Ни в коем случае не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-нибудь в будущем. Или на юге, или в Молдове, или в странах Балтии», – заявил адмирал Гофман.

Главнокомандующий добавил, что Европа «должна быть готова контратаковать в случае необходимости».

Ранее Телеграф писал, что Совет ЕС одобрил список санкций в отношении России в ответ на ее вторжение и продолжение войны в Украине. На этот раз в запретный список попали алмазы, танкеры и многое другое.

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