Белорусский пограничник рассказал о взрывах и стрельбе на украинской границе

Опубликовано: 02.12.2023 22:03 , Обновлено: 02.12.2023

Начальник отделения пограничного контроля Новая Рудня Мозырского погранотряда капитан Алексей Лимонт заявил в комментарии для издания СБ, что слышит звуки выстрелов и взрывов со стороны Украины. Он поделился подробностями, что происходит на границе Беларуси и Украины в Гомельской области.

“До сих пор вблизи границы слышны звуки выстрелов и взрывов, доносящиеся со стороны Украины. Периодически к линии границы подходят вооруженные лица”, - рассказал он.

По его словам, со стороны Украины установлен громкоговоритель, из которого белорусские пограничники слышат “провокационные лозунги”.

“Как известно, флаги сопредельных государств символизируют дипломатические отношения и уважение между странами-соседями. Украинские же военные давно сняли Государственный флаг Республики Беларусь. Перед украинским погранпереходом также вывешены националистические баннеры. Мост на подъезде к сопредельной территории полностью заминирован”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/realnaya-granitsa-obstanovka-na-ukrainskikh-rubezhakh.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] слова капитана издание.

Алексей Лимонт заявил, что белорусские пограничники возвели укрепления, а сами они несут службу в усиленном режиме пограничного контроля. Также погранвойска создали маневренные группы, чтобы оперативно прибыть на необходимый участок границы и действовать там “по обстановке”.

Начальник отделения пограничного контроля рассказал, что на белорусские пункты пропуска привезли подствольные гранатометы и метательные гранаты, а самим пограничникам выдали автоматы Калашникова, аптечки, жгуты, бронежилеты и кевларовые каски.

Алексей Лимонт рассказал, что до 5 человек каждый месяц пытаются покинуть Беларусь и перебраться в Украину через КПП Новая Рудня. Некоторых украинцы потом возвращают обратно, так как они не прошли “фильтрацию”. Также белорусский пограничник заявил, что они могут пропустить через КПП из Украины граждан Беларуси.

Ранее Телеграф писал, что председатель Государственного пограничного комитета Беларуси (ГПК) Константин Молостов 1 ноября сообщил, что, хотя граница с Украиной закрыта для пересечений, в одном месте всё-таки есть возможность перейти на другую сторону.

В ГПК Беларуси сообщили, где на границе с Украиной сделали «коридор для нестандартных ситуаций»