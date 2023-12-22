ВСУ заявили, что сбили сразу 3 российских Су-34. Что известно?

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Опубликовано: 22.12.2023 22:56 , Обновлено: 04.07.2024

В Генштабе ВСУ 22 декабря заявили, что сбили сразу 3 российских истребителя-бомбардировщика Су-34. В украинской сводке было указано, что все произошло на юге страны. Российская сторона официально не комментировала данное сообщение.

В свою очередь, эту информацию подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram, поблагодарив бойцов ПВО за успешную работу. «Это носители КАБов, Х-59. Обстреливавшие Херсонщину», – сообщила пресс-служба командования Военно-воздушных сил Украины.

[info_b]КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм. Сейчас в России разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

В последнее время российские войска активно их используют на юге Украины, так как самолёты могут запускать бомбы не заходя в поле действия украинских ПВО.[/info_b].

Позднее президент Украины Владимир Зеленский тоже поблагодарил Одесскую зенитно-ракетную бригаду, которая в пятницу, 22 декабря, по его словам, сбила российские боевые самолёты, уточнив, где это было.

“Спасибо нашим воинам, которые уничтожили сразу три российские „сушки“ на южном направлении. На нашей Херсонщине…”, - написала он.

По словам спикера ВВС Украины Юрия Игната, это была не случайность, а спланированная операции сил ПВО.

«Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству… На этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику», – похвалился Игнат.

А секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире Украинского радио, что украинские ПВО давно “охотились” за российскими Су-34.

“Мы сразу получили отчет, понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними длилась долгий промежуток времени”, - отметил Данилов.

[info_b]Су-34 - советский и российский самолёт, относящийся к поколению 4++. Его основная задача - нанесение ударов по противнику на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны.

Эта модель является современной, хоть и начало ее разработки пришлось на времена СССР. Однако серийное производство самолёта было налажено Россией на Новосибирском авиационном заводе только 20 в 2005 году. Всего на вооружении ВКС России порядка 105 единиц Су-34. За первые полгода войны в Украине было подтверждено уничтожение 17 российских Су-34. [/info_b]

Что говорят в России?

Российские военкоры вначале отрицали успех украинцев. Однако потом признали, что уничтожение истребителей всё-таки было.

Позднее появились и фото с места, где нашли одного из катапультровавшихся российских летчиков. На снимках видно по следам крови, что он был ранен. Военкоры сообщили и о погибших, не уточнив количество.

В России предположили, что сбить сразу три самолёта вдали от линии фронта и на большой высоте могли только американские установки Patriot, поставленные Украине.

“Что же касается озвученной противником версии с задействованием ЗРК среднего и дального радиуса действия линейки “Patriot”, то она, к сожалению, имеет ряд веских тактико-технических обоснований. Ключевым из них является радиус действия зенитных управляемых ракет MIM-104C и MIM-104E GEM-T+ в модификации ЗРК “Patriot PAC-2/GEM-T, который достигает 160 км при перехвате высотных целей (на эшелонах 10+ км) и 130 - 140 км - средневысотных (на эшелонах 5 - 7 км). А как известно, Су-34 осуществляют сбросы планирующих ФАБов с эшелонов 12+ км. Основываясь на этих данных, можно прийти к выводу, что расчёт ЗРДН противника мог реализовать тактическую уловку, развернув пару-тройку пусковых установок M903 на правом берегу Днепра на удалении 80 - 100 км от ЛБС”, - сообщил один из российских военкоров.

Ранее Телеграф писал, что Германия подгтовила второй зимний пакет военной помощи для Украины, который в частности, предусматривает передачу зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает минобороны Германии в соцсети Х (ранее Twitter).

И это при том, что Германия передала в августе очередной пакет военной помощи Украине, в который вошли две пусковые установки ЗРК Patriot.

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