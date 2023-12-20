В Охлобыстина попала пуля – рассказала дочь. Что известно?

Опубликовано: 20.12.2023 18:25 , Обновлено: 20.12.2023

Во время отправки гуманитарной помощи актер Иван Охлобыстин на территории Донбасса попал под обстрел. Об этом в Instagram сообщила дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина.

Евдокия опубликовала фото матери с отцом в машине.

«Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в «бронник», – рассказала Батариели-Охлобыстина.

Как сообщил ТАСС источник в окружении Охлобыстина, «артист жив-здоров и чувствует себя хорошо».

Ранее Телеграф писал, что раненый в ресторане Донбасса бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил передать осколок, который достали из него во время операции, президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Раненый в ресторане Рогозин отправил Макрону осколок, который из него достали