ЕС "дрейфует вправо"? Партия фон дер Ляйен удержала лидерство в Европарламенте. Но есть нюанс

Опубликовано: 10.06.2024 08:54 , Обновлено: 10.06.2024

Выборы в Европарламент, завершившиеся в минувшее воскресенье, 9 июня, наглядно продемонстрировали, как Евросоюз постепенно "дрейфует вправо". Голосование проходило в 27 странах ЕС и как минимум в двух из них - во Франции и Германии - крайне правые партии нанесли серьёзный удар по центристским, традиционно проевропейским партиям. Впрочем, несмотря на заметное перераспределение политических сил в Европе, Европейская народная партия (ЕНП) смогла удержать лидерство, что позволит действующему председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен сохранить за собой этот пост как минимум ещё пять лет.

Партия фон дер Ляйен осталась “якорем стабильности” для ЕС?

Урсула фон дер Ляйен поспешила поздравить своих однопартийцев с победой на выборах, заявив, что Европейская народная партия остаётся “безусловно самой сильной партией” и “якорем стабильности” в ЕС.

Согласно предварительным подсчётам, озвученным по состоянию на 02:37 10 июня, ЕНП получила 184 из 720 мест. На втором месте оказалась слегка ослабленная левоцентристская группа социалистов и демократов, которым досталось 139 евромандатов,на третьем месте - резко урезанная либеральная проевропейская партия “Обновим Европу”, которой пока достаются 80 мест в Европарламенте.

Предварительные результаты выборов в Европарламент по состоянию на 02:37 10 июня

Европа продолжила “дрейфовать вправо”?

Однако, несмотря на то, что партии фон дер Ляйен удалось сохранить за собой большинство, по результатам нынешних выборов в законодательном органе ЕС оказалось заметно больше крайне правых членов, чем когда-либо прежде, и, как отмечают политические обозреватели, к их голосам придется прислушиваться в будущем.

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Как отметили аналитики CNN, некогда маргинальные евроскептики набирают всё большую популярность в ЕС, что, по их словам, свидетельствует о неуклонном”дрейфе Европы вправо”.

“Прогнозируемые успехи крайне правых на европейских парламентских выборах могут показаться скромными с точки зрения чистых цифр, но они значительны. Результаты представляют собой серьезный вызов для основных проевропейских чиновников, которые доминируют в институтах Европейского союза”, - отметили обозреватели.

По словам аналитиков CNN, нынешние успехи крайне правых партий не стали неожиданностью и, следовательно, не создают ккого-то “экзистенциального кризиса для ЕС”, но они чётко демонстрируют, что “правые евроскептики могут в ближайшие годы ужесточить контроль над направлением развития ЕС”.

По мнению некоторых экспертов, центристская коалиция Европарламента “устояла только в цифрах”: правоцентристская ЕНП, левоцентристские Социалисты и демократы и либеральная партия “Обновим Европу” остались тремя крупнейшими группами в Европейском парламенте. Если добавить к этому проевропейских “зеленых”, центр окажется, безусловно, самым большим блоком и составляет “здоровое большинство” в парламенте.

“Однако курс европейской политики не обязательно определяется внутри Европейского парламента, и неясно, захочет ли центристский блок вообще работать вместе. Хотя все эти центристские группы выступают за ЕС, они расходятся во всех вопросах политики. Для правоцентристов внутриполитические сдвиги в сторону крайне правых могут сделать сотрудничество с крайне правыми всё более привлекательным на европейском уровне”, - предположили обозреватели CNN.

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Это, по мнению экспертов, может создать трудности при формировании новой Европейской комиссии и собственно во время голосования Европарламента по ключевым политическим вопросам.

Где правые взяли верх над проевропейским центром?

Из 27 стран-членов ЕС 13 глав правительств в настоящее время принадлежат к европейским партиям правого толка. Более того, нынешние выборы в Европарламент наверняка станут причиной политических пертурбаций внутри некоторых стран -членов ЕС.

Макрон назвал «трусами» европейских политиков

Так, президент Франции Эммануэль Макрон уже отреагировал на своё сокрушительное поражение на выбора, которое агентство AP назвало “самой большой бомбой” на выборах в Европарламент: умеренная партия действующего президента Эммануэля Макрона была фактически разгромлена крайне правой партией Марин Ле Пен. В результате Макрон объявил о роспуске Национального собрания Франции и назначил внеочередные выборы в законодательные органы на 30 июня.

По оценкам экспертов, антииммиграционные и националистические идеи Ле Пен гарантирую её “Национальному объединению” большинство мест из 81 мандатов Франции в Европейском парламенте — примерно в два раза больше, чем движению Макрона.

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Крайне неудачными оказались нынешние выборы и для действующего лидера самой богатой и могущественной страны ЕС – Германии. Непопулярная правящая коалиция левоцентристского канцлера Германии Олафа Шольца сильно проиграла консервативной оппозиции. Консервативный блок сохранил свою позицию самой сильной немецкой партии в Брюсселе в преддверии национальных выборов, которые состоятся осенью следующего года. Опросы показали, что поддержка левоцентристских социал-демократов Шольца составляет сейчас не более 14%, что является их худшим результатом после Второй мировой войны по результатам общенационального голосования.

Отметим, что результаты выборов в Европейский парламент 2024 года, в которых участвуют в общей сложности 373 млн избирателей, продолжат обрабатывать в понедельник, 10 июня, поэтому окончательное перераспределение мест в парламенте станет известно чуть позднее.