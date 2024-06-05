Опубликовано: 05.06.2024 18:49 , Обновлено: 05.06.2024

Министр обороны Германии Борис Писториус в среду, 5 июня, заявил, что страна должна через несколько лет быть готова к войне с Россией. Он также призвал вернуть обязательную воинскую повинность, которую отменили в стране в 2011 году.

По его словам, Россия “давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться”. В связи с этим Борис Писториус выступил за продолжение оказания военной помощи Киеву. Он отметил, что страна не намерена становиться одной из сторон боевых действий и подчеркнул, что немецкие власти не планируют отправлять военных в Украину.

“Должно быть ясно, что российская победа обойдётся нам дороже, чем нынешняя поддержка Украины”, — отметил глава оборонного ведомства Германии.

Также Писториус утверждает, что Россия представляет угрозу для Молдовы, Грузии и всего НАТО, а потому Берлин должен продолжать поддерживать Киев, сообщило немецкое издание Focus. В свою очередь российские власти заявили, что подобные высказывания напоминают “панику”.

“Не знаю, откуда у него такая информация [о возможности войны с Россией]. Можно только предположить, что ввиду развития опредёленных событий на Украине, когда НАТО явно терпит провал, у некоторых товарищей начинают появляться истерические нотки. Подчас их заносит в заявлениях, так что это просто паника», — заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Путин назвал «бредом» утверждения, что Россия готовится напасть на Европу. В то же время, он пригрозил солдатам НАТО в Украине, если они там окажутся, ядерным оружием и прямыми столкновениями.

Кроме того, ранее власти РФ уже давали обещания не нападать на Украину. Когда издание Politico в начале ноября 2021 года написало, что спутники сфотографировали военную технику у города Ельня в Смоленской области, и сделало акцент на якобы имеющейся активности российских войск на границе с Украиной, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков [link href=“https://tass.ru/politika/12825615” target=“_blank” rel=“noopener”] посоветовал [/link] «не тратить время на знакомство с такими вбросами». Представитель Кремля подчеркнул, что Россия «никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности».

Путин пообещал не нападать на Европу, но пригрозил «уничтожением цивилизации»