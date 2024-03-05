Макрон назвал "трусами" европейских политиков

Опубликовано: 05.03.2024 21:15 , Обновлено: 05.03.2024

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта посетил Прагу, где обвинил европейских лидеров в нерешительности. Он заявил, что надеется на то, что когда-то в "Европе будет уместно не быть трусом".

Макрон заявил, что он остается при своем мнении относительно отправки войск в Украину и что необходим “стратегический скачок”.

Таким образом президент Франции ответил на волну негатива после заявлений о более решительной поддержке Украины на конференции по Украине в Париже 26 февраля.

В Праге он заявил, что Франция и Чехия “хорошо осознают, что война вернулась на нашу землю, что некоторые силы, которые уже не остановить, с каждым днем усиливают угрозу нападения на нас, и что мы должны будем действовать в соответствии с историей и мужеством, которого она требует.

Ранее Телеграф сообщил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту с Россией и эскалации ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте, и сообщил об обсуждении западными странами возможности отправки войск на территорию Украины.

Кремль пригрозил Макрону «неизбежным» военным столкновением