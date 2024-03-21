Лидеры ЕС призвали перевести экономику на "военный режим"

Опубликовано: 21.03.2024 16:16 , Обновлено: 21.03.2024

В четверг, 21 марта, премьер-министры стран ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы укрепления военной мощи Евросоюза и поддержку Украины в войне с Россией. Глава Европейского совета призвал лидеров к переводу экономики на "военный режим."

«Теперь, когда мы столкнулись с самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, настало время предпринять радикальные и конкретные шаги для защиты. Нужно быть готовыми поставить экономику ЕС на военную основу», — написал в письме к лидерам ЕС президент Европейского совета Шарль Мишель.

На повестку саммита, по данным издания The Guardian, вынесли вопросы оказания «быстрой военной помощи Украине», по примеру недавней инициативы Чехии, которой удалось закупить 300 тыс. артиллерийских снарядов на зарубежных рынках всего за три недели. Также европейские премьер-министры вынесли на рассмотрение вопрос о необходимости разработать оборонную политику, поскольку, по их словам, “последние пять-десять лет все сводилось к сокращению оборонного бюджета”. В частности в ЕС предложили идею выпуска “оборонных облигаций”, которые могут увеличить поток инвестиций в эту отрасль.

Спорный вопрос о “конфискации миллиардов евро процентов по российским активам” в пользу Украины также вынесли на обсуждение, однако дипломаты уверены, что эти предложения по-прежнему сопряжены с юридическими трудностями и рисками.

«Это очень сложное предложение, потому что оно абсолютно уникально, и это было сделано впервые, со всевозможными последствиями с точки зрения юридического разветвления, потенциально системными, финансовыми и экономическими рисками», — сказал один из дипломатов.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что НАТО начал возводить крупнейший объект военной инфраструктуры на юго-востоке Румынии. Об этом сообщил телеканал Euronews.

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