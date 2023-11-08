"Не только геополитика" - фон дер Ляйен призвала Евросоюз расширяться. Когда Украину примут в ЕС?

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Опубликовано: 08.11.2023 19:57 , Обновлено: 04.07.2024

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 8 ноября в Европейском парламенте, заявила, что у нее "появилось новое ощущение неотложности объединения нашей европейской семьи". По ее словам, ЕС должен принять новые страны ради стабильности самого союза. Мы попытались разобраться, кто поддерживает Украину в ее желании вступить в ЕС, кто против, и что ей ещё придется сделать.

“Сегодня ясно, что стабильность каждой страны на нашем континенте, конечно же, влияет и на нашу собственную стабильность. Их безопасность - это наша безопасность. И если наш союз недостаточно быстро сблизит страны-кандидаты, вакуум заполнят другие”, - заявила она.

По ее словам, в европейских геополитических интересах улучшить союз, сделать его сильнее, чем когда-либо. “И дело не только в геополитике. Это, конечно, тоже касается экономики. Пополнение нашего союза приведет к росту экономик новых государств-членов, это приведет к росту компаний ЕС, это также приведет к росту нашего единого рынка, что сделает Европу еще более привлекательным и сильным партнером на мировой арене”, - объяснила свое видение президент ЕК.

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Урсула фон дер Ляйен настаивала в своей речи, что расширение ЕС не только будет способствовать процветанию, но и приумножит его. “Расширение отвечает нашим общим интересам. Поэтому мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы максимально продвинуться к пополнению нашего союза”, - заключила европейский политик.

Кто за и против вступления Украины в ЕС?

8 ноября ЕК объявила, что считает необходимым начать переговоры с Украиной и Молдовой об их вступлении в ЕС. При этом Евросоюз должен и далее требовать проведения реформ в этих странах для соответствия всем европейским стандартам.

Такое решение приветствовали многое европейские политики. Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок заявила, что народ Украины принадлежит к европейской семье. Следующим шагом, добавила она, станет начало переговоров о вступлении в ЕС. “Более сильный, обширный и единый ЕС - это геополитический ответ на агрессивную войну России”, - уточнила она.

У ЕС теперь есть возможность “стать более крупной геополитической силой” заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

“Расширяя число государств-членов, мы будем укреплять основанное на демократии верховенство закона в Европе. Я решительно поддерживаю пакет мер по расширению, представленный сегодня Европейской комиссией”, - добавил он.

А президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что приветствует “историческую” рекомендацию начать переговоры о вступлении с Молдовой и Украиной, назвав этот шаг “полностью заслуженным признанием их всеобъемлющих усилий по реформированию”. Возгласы одобрения раздались и от представителей других стран.

Что дальше?

Во-первых, лидеры всех 27 государств-членов ЕС должны принять рекомендации ЕК на своем заседании 15 декабря. Если они их одобрят, что, скорее всего, произойдет, то Еврокомиссия направит свои переговорные группы в Киев и Кишинев в то же день.

В ходе переговоров о вступлении Украина и Молдова должны будут привести все свои законы в соответствие с европейским законодательством.

Для этого эксперты ЕС проведут процедуру, называемую “скрининг”. Строка за строкой будут проверяться все законы на необходимость в корректировке, обновлении или даже отмене.

По словам одного чиновника, процесс отбора обычно занимает год или два. “Мы хотим действовать быстро и думаем, что сможем сделать это за шесть месяцев”, - добавил он.

Но на пути ко вступлению Украины в ЕС могут стать ее соседи. Против вступления Украины в ЕС без выполнения дополнительных условий выступают Венгрия и даже Польша. О чем подробнее можете почитать по ссылке ниже. Также неясно, захочет ли ЕС принимать Украины до окончания войны.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Но есть нюанс