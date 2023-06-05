"Драпают войска потихонечку" - Пригожин объявил об успехах контрнаступления ВСУ. В Киеве ответили

🎥 Видео

Опубликовано: 05.06.2023 17:26 , Обновлено: 04.07.2024

Россия 5 июня объявила, что Украина начала «крупномасштабное наступление». Украинская сторона ответила. Что происходит на фронте? (важно понимать: все может очень быстро измениться)

[info_b]Во время войны невозможно оперативно проверить информацию. Пожалуйста, относитесь к ней критически[/info_b]

Что говорят в России

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 5 июня ВСУ перешли в атаку на административной границе Донецкой и Запорожской областей Украины, возле Угледара. Военное ведомство назвало это началом «крупномасштабного наступления» и заявило, что в атаках участвовали восемь украинских батальонов (около четырех-пяти тысяч человек).

Но на видео с беспилотника, опубликованных самим Минобороны РФ и российскими телеграм-каналами, зафиксировано несколько атак, в которых участвуют силы, не превышающие размер роты (примерно 100 человек).

[Telegram_widget url=“https://t.me/rian_ru/204665”]

При этом ВСУ, наверное, действительно понесли потери в технике: горящие украинские бронемашины есть в видео, опубликованных РФ; позже на поле боя русские военные сняли пять подбитых бронемашин International MaxPRO.

Новость Телеграф

[Telegram_widget url=“https://t.me/Primorye_za/2523”]

“Драпают войска”

По словам главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, ВСУ вернули себе часть оккупированных территорий под Бахмутом в ходе контрнаступления.

Он рассказал, что российское командование перегруппировало и выставило войска вдоль Берховского водохранилища, чтобы защитить населенный пункт Берховка.

«Потому что очень выгодные позиции. Такие выгодные, что просто торговались все за них. Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна, драпают войска потихонечку. Позор!» — цитирует moscowtimes.ru Пригожина.

Иллюстрационное фото, соцсети

“Идут тяжелые бои”

В свою очередь российский блогер, «экс-министр ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) утверждает, что продолжаются ожесточенные бои в районе села Новодонецкое и южнее Великой Новосёловки на Волновахском направлении.

«Судя по всему, не смотря на понесенные чувствительные потери, противник пытается достичь оперативного успеха за счет ввода резервов (в частности, сообщается о вводе в бой подразделения танков “Леопард”)», написал онв своем телеграм-канале.

Иллюстрационное фото, соцсети

Что говорят в “ДНР”

Телеграм-канал «Политика Страны» пишет, что в “ДНР” прокомментировали информацию о продвижении ВСУ на флангах под Бахмутом.

«Ситуация на линии боевого соприкосновения на флангах остается очень тяжелой, но находится под контролем российских сил”, - заявил «глава ДНР» Денис Пушилин.

Пушилин утверждает, что у российских войск есть «серьёзное продвижение» в Марьинке под Донецком.

«Объявлю мобилизацию» — Россиянам включили «обращение Путина». В Кремле рассказали, что это было

Также, по его словам, украинские войска дважды за последние двое суток предпринимали попытки контрнаступления в районе Угледара. Он утверждает, что ВСУ понесли потери, а их атаки были отбиты.

А один из командиров “ДНР” Ходаковский заявил, что при наступлении на юге Донецкой области ВСУ задействовали “Леопарды”. Он рассказал, что “ситуация тяжелая”, украинские силы наращивают атаки на Новодонецкое, “нащупав наши слабые места”.

Что говорят в Украине

Украинская сторона начало контрнаступления отрицает. В ВСУ опубликовали заявление, в котором говорится, что российские войска «активизируют информационно-психологические операции». Представители украинской армии предупредили о «распространении недостоверной информации» о действиях ВСУ и РФ.

Иллюстрационное фото, соцсети

«В целях деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы», — говорится в сообщении.

Источники Украинской службы Би-би-си сообщают, что о начале наступления объявлять никто не будет. Украинские силы, предполагают они, будут предпринимать попытки продавливать российскую оборону на разных участках и пойдут в наступление там, где эта оборона окажется самой слабой.

Российская ЧВК «Вагнер» взяла в плен российского подполковника

Иллюстрационное фото, соцсети

“Предпосылки складываются каждый час”

По словам Петра Черника, украинского военного эксперта, сухая погода успешно повлияет на использование на поле боя натовской техники, потому что она очень тяжелая (вес того же танка Leopard составляет более 62 тонн, а Challenger может весить 75 тонн), пишет tsn.ua.

Иллюстрационное фото, соцсети

«Все предпосылки для того, чтобы складывались качественные, оперативные и тактические обстоятельства для разгрома противника и постепенного освобождения наших земель, складываются даже не каждый день, а каждый час», - убежден он.

Что говорил накануне Зеленский?

4 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы его страны готовы начать долгожданное контрнаступление.

«Мы твердо верим, что добьемся успеха», — сказал Зеленский, хотя и признал, что не знает, сколько времени займет контрнаступление и насколько успешно оно пройдет.

«Честно говоря, оно может пойти разными путями, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — заявил Зеленский после нескольких месяцев подготовки войск и значительных поставок оружия с Запада.

«Погибнет много солдат» — Зеленский пообещал контрнаступление в ближайшее время

Ранее Телеграф сообщил, что власти Украины и командование ВСУ согласовали сроки контрнаступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник, 29 мая.

Зеленский утвердил сроки контрнаступления