Зеленский утвердил сроки контрнаступления

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Опубликовано: 30.05.2023 07:50 , Обновлено: 04.07.2024

Власти Украины и командование ВСУ согласовали сроки контрнаступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник, 29 мая.

“Как обычно, главнокомандующий и командующие оперативными направлениями отчитались перед штабом, - рассказал Зеленский, как это было. - Не только поставки боеприпасов, не только обучение новых бригад, не только наша тактика. Но также и сроки. Это [выбор сроков] - вот что самое важное. Время того, как мы будем двигаться вперед. Мы так и сделаем”.

“Решения приняты”, - добавил он. Владимир Зеленский не предоставил более подробной информации о том, когда начнется контрнаступление.

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Ранее украинская сторона не раз туманно высказывалась о сроках начала контрнаступления. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и вовсе заявил, что оно уже идёт.

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В свою очередь, командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский посетил войска вблизи восточноукраинского города Лиман, сказав им, что “скоро придет время” предпринять “наступательные действия” против российских войск. Как заведено в Украине, точную дату командующий не назвал.

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“За забором прямо”

Александр Лукашенко в середине мая заявил, что никакого контрнаступления ВСУ не будет. “Много сейчас говорят: “Контрнаступ, контрнаступ!” - возмутился 19 мая Александр Лукашенко, а потом заявил, что не верит в возможность массированного наступления украинцев.

“Должен сказать, самая большая дезинформация - этот “контрнаступ”. Никакого “контрнаступа”, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо”, - заявил Александр Лукашенко.