Российская ЧВК "Вагнер" взяла в плен российского подполковника

🎥 Видео

Опубликовано: 05.06.2023 09:13 , Обновлено: 05.06.2023

Члены частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" заявили о том, что взяли в плен подполковника российских Вооружённых сил Романа Винивитина. Они обнародовали видео, на котором военный на камеру признаётся, что обстрелял машину наёмников ЧВК - "из-за личной неприязни" и "в состоянии алкогольного опьянения".

Видео с допросом пленного российского подполковника появилось в телеграм-канале, который позиционирует себя как “пресс-служба Евгения Пригожина”, основателя ЧВК “Вагнер”:

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По словам пленного военного, он не только обстрелял одну из машин ЧВК, но и разоружил группу “вагнеровцев” - “из личной неприязни”. По словам подполковника, при нём было порядка 10-12 человек подчинённых и мотострелковая рота. Объяснить причины “личной неприязни” к ЧВК “Вагнер” Винивитин не смог, но на видео признал себя “виновным”.

Видео появилось после того, как Пригожин обвинил подразделения Министерства обороны России в том, что те заминировали дорогу, по которой ЧВК “Вагнер” выходили из Бахмута. Как следует из рапорта его наёмников, опубликованного в тг-канале, при отводе войск им пришлось не только остерегаться противотанковых мин и артиллерийских снарядов, но и отбиваться от обстрелов, которые “велись с позиций Минобороны”. По словам самого Пригожина, в настоящее время ведется расследование данных фактов.

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Когда именно было снято видео, не указано, однако, рапорт “вагнеровцев” датируется 17 мая 2023 года.

Наёмники ЧВК «Вагнер» пригрозили российским депутатам прийти на Красную площадь

Напомним, наёмники ЧВК “Вагнер”, которые воевали на стороне России под украинским городом Бахмут в Донецкой области, обратились 16 мая к депутату Госдумы России Виктору Соболеву. За то, что тот объявил ЧВК “Вагнер” вне закона, бойцы Евгения Пригожина пригрозили депутатам явиться лично на Красную площадь в Москве.