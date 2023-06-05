"Объявлю мобилизацию" - Россиянам включили "обращение Путина". В Кремле рассказали, что это было

🎥 Видео

Опубликовано: 05.06.2023 15:27 , Обновлено: 05.06.2023

В России неизвестные хакеры "взломали" телеканал "МИР" и радио "МИР" и в течение получаса транслировали "фейковую" информацию. В частности, россиянам показали "экстренное обращение президента России Владимира Путина", который якобы объявил в стране военное положение, анонсировал всеобщую мобилизацию и эвакуацию жителей Курской, Белгородской и Брянской областей. В Кремле уже заявили, что спецслужбы разбираются в ситуации с фейковым видеообращением.

Вопросы к подлинности обращения у зрителей возникли сразу - звук не совпадал с “картинкой”, а вот распознать подделку по радио было сложнее - голос, которым было сделано заявление, действительно, был похож на голос Владимира Путина.

Россияне, ставшие свидетелями фейкового “видеообращения Путина” (о нём, в частности, сообщали жители Воронежской и Ростовской областей), поспешили поделиться в интернете своими видео:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Konstan87807969/status/1665682111590694912?s=20”]

“Россияне, сограждане, братья и сестры. Сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона, вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора”, — так начиналось “экстренное обращение Путина”.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/sna7c4/status/1665686410068738050?s=20”]

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что никакого обращения Путин сегодня не делал.

“Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио “Мир” и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы”, - цитирует его агентство ТАСС.

Между тем, руководство телеканала “МИР” выступило с официальным заявлением о взломе.

“Сегодня с 12:41 до 13:18 неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала «МИР» и радио «МИР»”, - заявили там, подчеркнул, что в настоящий момент специалистам удалось восстановить как нормальную трансляцию телеканала, так и радиовещание.

“Вся информация, размещенная с 12:41 до 13:18, не имеет отношения к МТРК «Мир» и является абсолютным фейком и провокацией,” - сообщилтелеграм-канал “МИР 24”.