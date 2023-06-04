"Погибнет много солдат" - Зеленский пообещал контрнаступление в ближайшее время

Опубликовано: 04.06.2023 10:11 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины заявил, что вооруженные силы его страны готовы начать долгожданное контрнаступление, и намекнул на обеспокоенность возможностью возвращения Дональдом Трампом Белого дома.

Владимир Зеленский, давая интервью американскому изданию The Wall Street Journal, предположил, что вскоре может произойти серьезное наступление, и выразил надежду, что смена президента США не повлияет на военную помощь Киеву.

“Мы твердо верим, что добьемся успеха”, - сказал Зеленский газете, принадлежащей Руперту Мердоку, хотя и признал, что не знает, сколько времени займет контрнаступление и насколько успешно оно пройдет.

“Честно говоря, оно может пойти разными путями, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы”, - заявил Зеленский после нескольких месяцев подготовки войск и значительных поставок оружия с Запада.

На западе считают, что Украина подготовила 12 бригад, примерно 60 000 военнослужащих, для того, чтобы возглавить атаку, которая, как она надеется, продемонстрирует, что она может вытеснить российских захватчиков, которых насчитывается около 300 000 человек, со своей территории, часть которой оккупирована с 2014 года.

Украинский президент признался, что он опасается, что “погибнет много солдат”, и что он по-прежнему хочет иметь больше систем противовоздушной обороны для защиты войск от более крупных российских военно-воздушных сил. Однако, вторя другим западным чиновникам, президент Украины сказал, что на данный момент у них есть необходимое оборудование, признав, что “мы не можем ждать месяцами”, указав на вероятность серьезной атаки в ближайшие недели.

Ранее Телеграф сообщил, что власти Украины и командование ВСУ согласовали сроки контрнаступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник, 29 мая.

Зеленский утвердил сроки контрнаступления