Глава Генштаба РФ тоже решил рассказать про "грязную бомбу" американцам и британцам

Опубликовано: 24.10.2022 19:53 , Обновлено: 24.10.2022

Начальник генерального штаба России Валерий Герасимов 25 октября решил сам позвонить начальникам штабов США и Великобритании. Как и министр обороны РФ Шойгу, он тоже решил рассказать про "грязную бомбу", которую якобы готовить Украина.

Зачем Герасимов решил звонить в США и Британию, если вчера это делал Шойгу, не известно. Впрочем, результат оказался тем же.

В министерстве обороны Великобритании заявили, что начальник штаба обороны страны адмирал сэр Тони Радакин в разговоре с Герасимовым отверг утверждения России о том, что Украина планирует действия по эскалации конфликта, и вновь заявил о неизменной поддержке Великобританией Украины.

Шойгу обвинил Украину в создании «грязной бомбы»

Ранее Телеграф сообщил, что западные и украинские эксперты рассказали, почему “грязна бомба” никак не может повлиять на ход боевых действий. А ещё попытались объяснить, почему эта тема возникла в российских СМИ и Кремле вдруг сейчас.

«Тотальное фиаско на фронте» — Эксперты рассказали, почему Кремль заговорил о «грязной бомбе» в Украине