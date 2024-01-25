Были ли пленные на борту сбитого ИЛ-76? Что рассказали в России и Украине

📊 Анализ

Опубликовано: 25.01.2024 10:26 , Обновлено: 04.07.2024

Падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января вызвало волну обсуждений и самых разных версий произошедшего. Министерство обороны России заявило, что на борту находились украинские военнопленные, украинская сторона, в свою очередь в этом усомнилась и заявила, что проверяет информацию. Свои версии появились в других СМИ и соцсетях. Что известно и что написали разные источники к утру 25 января?

Падение самолета и взрыв

Первыми о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области написали российские Telegram-каналы – «Блэтгород» и «112». Сообщили, что инцидент произошел около 11:00 и что все люди на борту погибли.

В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными украинцами на борту

Показали и случайно снятое видео. Слышно, как после падения раздался взрыв, а потом вспыхнуло большое пламя. На эту деталь обратил вниманиевоенно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его мнению, это может быть подтверждением того, что самолет перевозил боеприпасы, возможно, ракеты.

«Эту версию подтверждает то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбрасывало по полю, то есть после падения и удара о землю была еще мощная детонация боекомплекта», – написал эксперт.

Судя по фото, на месте крушения обнаружены элементы фюзеляжа или аэродинамических поверхностей со следами крупных поражающих элементов. Возможно, самолет был сбит ракетой, выпущенной из крупной системы ПВО.

Видео из ТГ-канала «112» после крушения:

[Telegram_widget url=“https://t.me/ENews112/16435?single”]

Что сказали в России

Официальной версии того, что именно привело к падению Ил-76, на данный момент нет. Минобороны РФ не добавило информации к прежде обнародованной: «на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ», которых перевозили в Белгородскую область для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих».

Впрочем, количество охранников в числе всего трех человек удивило украинских пленных, которых перевозили по воздуху в Белгород во время предыдущего обмена. Они рассказали, что их сопровождали не менее 20 охранников.

Российская журналистка Маргарита Симоньян после крушения самолета опубликовала «список 65 пленных, находившихся на борту Ил-76». Другие источники подлинность списка пока не подтвердили.

А глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина якобы «намеренно сбила Ил-76, чтобы сорвать обмен». И резюмировал: «Об обмене, пожалуй, и идти речи не может». В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «готовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают».

«Целого квартала нет» — В Украине показали последствия массированного ракетного удара по Харькову и Киеву

Откуда и куда летел Ил-76?

После публикации видео падения самолета на Телеграм-канале «Блэтгород», его начали анализировать. Российские аналитики посчитали, что «самолет упал сразу после взлета с аэродрома Белгорода».

В свою очередь медиаресурс «Важные истории» сообщил, что идентифицировал, откуда был снят ролик – это место в центре села Яблоневое по направлению к северу (по карте – 70 километров).

В России сообщили, что должен был состояться обмен военнопленными на границе Белгородской области. Однако один из украинских OSINT-аналитиков заявил, что Ил-76 летел в противоположном направлении. По его данным, упавший борт летел через Египет, Саудовскую Аравию, Красное море и Иран, возле Сирии исчез с радаров, а затем появился над Белгородом. По версии аналитика, «Ил-76 вез оружие с Востока, и пока никаких признаков, что там могли быть плененные». Но такая версия – единичная.

Геолокация места съемки (50.852, 37.359) и точки крушения (50.881, 37.346) из видео падения. Азимут определен по визуальным маркерам. Инфографика "Медуза".

Что сказали в Украине

Источников в украинских Силах обороны сообщил РБК-Украина, что этот военно-транспортный самолет перевозил ракеты С-300. Но подробностей не добавил.

Между тем, анонимный собеседник издания «Интерфакс-Украина» сообщил, что самолет якобы был «сбит на взлете». При этом в Минобороны Украины, как написал «Суспильне», пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку «еще выясняют информацию».

В то же время представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов подтвердил, что «на сегодняшний день готовился обмен пленными между РФ и Украиной». И добавил, что информация о пленных на борту Ил-76, озвученная российской стороной, сейчас проверяется. Аналогично прореагировали и другие официальные лица Украины.

«Теперь война неизбежна» – Медведев ответил Госдепу США на заявление о возвращении Аляски

Что заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не стал делать быстрых выводов по поводу падения смолета. Он потребовал установить все факты и провести расследование, «насколько это возможно с учетом того, что инцидент произошел на территории РФ».

Зеленский отменил поездку в центральные регионы страны до выяснения обстоятельств крушения Ил-76 и запретил назначать встречи для поздравлений с его днем рождения (25 января украинскому президенту исполнилось 46 лет).

Также Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании произошедшего.

[info_b]Ил-76 – это советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет. Эксплуатировать эти самолеты начали еще в 1975 году. По информации Википедии, серийно производился в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В. П. Чкалова. В 2010 году производство самолёта было официально перенесено в Россию на завод «Авиастар-СП» в Ульяновске. Ил-76 был первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивным двигателем. Эти воздушные суда используются Россией для переброски как личного состава, так и тяжелой техники.

Согласно открытым источникам, этот самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28-60 тонн на расстояние до 4,2 тысячи км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч. Экипаж составляет 6-7 человек.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации”. Авторы документа, который 22 января опубликовали на официальном сайте президента, к данным территориям отнесли Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину, которые в настоящее время входят в состав Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.

Зеленский подписал закон об «украинских» Кубани и Белгородчине