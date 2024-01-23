«Теперь война неизбежна» – Медведев ответил Госдепу США на заявление о возвращении Аляски

Опубликовано: 23.01.2024 12:05 , Обновлено: 26.02.2025

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X прореагировал на слова представителя госдепа США о том, что Россия не получит обратно Аляску. И поставил смеющийся смайлик.

Заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель 22 января заявил на брифинге журналистам, что «Владимир Путин Аляску не получит». Так он ответил на прозвучавший вопрос о том, что Путин якобы подписал указ, где продажа Аляски США названа «незаконной» (однако такого указа в базе российских нормативно-правовых актов на момент публикации этого текста не было).

«По словам представителя госдепа, России не вернут Аляску, проданную США в XIX веке. Вот и все. А мы-то ждали, что ее вернут со дня на день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев.

Напомним, 18 января Владимир Путин подписал указ о выделении средств «на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом». В указе, помимо прочего, сказано, что также «будут выделены средства на поиск этого имущества за границей и оформление на него соответствующих прав». При этом американское издание Newsweek сослалосьна неких «ультранационалистических блогеров», интерпретировавших закон как основание для претензий к соседям России, включая США.

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В свою очередь, историк Александр Крушельницкий РБК, комментируя указ Путина, заявил, что государственной собственностью России может стать часть побережья Ниццы. Он напомнил, что эти земли принадлежали династии Романовых в XIX-XX веках.

Ранее Телеграф писал, что замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 12 января раскритиковал британского премьера Риши Сунака, который прибыл с официальным визитом в Киев для подписания соглашения в сфере безопасности. Британцев Медведев назвал «наглыми», «извечными врагами» и предупредил, что размещение официального воинского контингента Великобритании в Украине «будет означать объявление войны нашей стране», а также озвучил завуалированную угрозу самому Сунаку.

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