Опубликовано: 22.01.2024 15:03 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Авторы документа, который 22 января опубликовали на официальном сайте президента, к данным территориям отнесли Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину, которые в настоящее время входят в состав Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.

В президентском указе отмечается, что Россия “на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев”, в том числе, проживающих на этих территориях. По мнению Киева, украинцы, проживающие на российской территории, “ограничены в правах на получение образования на украинском языке и его свободное использование”, в “гражданских, социальных, культурных и религиозных прах”, а также лишены “доступа к украиноязычным средств массовой информации и права на мирное собрание”.

В связи с этим Зеленский поручил Кабинету министров Украины разработать “план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации”. Он, в числе прочего, должен включать следующее:

сбор и изучение фактов и свидетельств о “преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих на территориях России”, а также о “политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях” украинцев;

противодействие российской “дезинформации и пропаганде по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов” и “мероприятия, направленные на развенчивание российских мифов об Украине”;

развитие взаимодействия между украинцами и “порабощенными Россией народами”;

распространение материалов “о более тысячелетней истории украинского создания государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами” как в самой Украине, так и мире в целом;

освещение в учебных программах и учебниках “правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации”.

Министерству иностранных дел Украины Зеленский поручил учитывать положения данного указа при разработке “комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом”.

Примечательно, что в документе речь идёт исключительно об защите прав этнических украинцев, проживающих или проживавших на ныне российских территориях, а Беларусь не упоминается вовсе. Хотя на картах времен Российской империи часть современной Брестской и Гомельской областей Беларуси были также обозначены как “украинские этнические земли” из-за большого числа проживавших там украинцев.

Ранее Телеграф сообщил, что в мае прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вооружённый конфликт в Украине может продолжаться десятилетиями. Чтобы этого не произошло, по его мнению, нужно “уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве”, а саму Украину — разделить между Россией и странами Евросоюза.

Медведев предложил ЕС разделить Украину на части