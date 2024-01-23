"Целого квартала нет" - В Украине показали последствия массированного ракетного удара по Харькову и Киеву

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Опубликовано: 23.01.2024 16:13 , Обновлено: 04.07.2024

Во вторник, 23 января, российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинским городам. Больше всего пострадавших и разрушений - в Харькове, а также в Киеве и Павлограде. На данный момент известно уже о пяти погибших, число пострадавших идёт на десятки. Атаку уже прокомментировали в Киеве и в Москве.

Согласно официальному заявлению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, атака носила комбинированный характер. По его словам, российские военные применили как крылатые, так и баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты - в общей сложности 41 ракету. По его словам, сбить удалось лишь половину из них.

В результате под ударом оказались жилые кварталы, пострадали десятки многоэтажек и частных домов, административных зданий, автомобилей.

“Фактически целого квартала нет. Это тысячи квартир. И на сейчас десятки тысяч жителей пострадали”, - заявилглава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

По его данным, в городе в результате ракетного удара погибли пять человек, 27 человек спасателям удалось достать из-под завалов. В свою очередь Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео работы спасателей, а также фотографии последствий удара в Харькове, Киеве, Павлограде.

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Сегодняшнюю атаку по украинским городам прокомментировали в Кремле. На вопрос журналистов о том, можно ли считать её ответом Москвы на обстрел Донецка 21 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 23 января заявил, что “российские военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам, а также по мирному населению”, сообщило РИА “Новости”.

Между тем, момент попадания ракеты по жилой многоэтажке в Харькове попал на камеру видеонаблюдения.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодняшнюю атаку назвал - актом “целенаправленного террора против обычных жилых домов”.