В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными украинцами на борту

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Опубликовано: 24.01.2024 13:23 , Обновлено: 24.01.2024

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белогородской области 24 января, сообщило Министерство обороны РФ и некоторые телеграм-каналы, в том числе главный российский ТГ-канал о происшествиях – 112. По данным источников, инцидент произошел около 11 часов дня в Корочанском районе, это Белгородская область. По информации МО РФ, на борту самолета были пленные военнослужащие украинской армии.

«24 января текущего года около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», – сообщилив военном ведомстве.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале:

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже».

Момент падения самолета попал на видео:

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Появились первые версии причины крушения

ТГ-канал Блэтгород написал , что, возможно, причиной падения стала техническая неисправность. Самолёт с пленными на борту якобы загорелся в воздухе, пилот смог отвести его от жилых домов. За упавшим самолётом следовал другой с 80 пленными на борту, его развернули.

Другую версию озвучили украинские СМИ. Онлайн-издание «Украинская правда» (УП) сначала сообщило: «Источники в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета, указав, что “это их работа”. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300». Правда, некоторое время спустя УП изменила свою новость. Всё подтвердили, однако информацию о том, что падение Ил-76 – «работа ВСУ», из материала убрали.

В Кремле отказались комментировать крушение самолета. «Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего не сказать», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первые фото с места крушения

Было оповещение о ракетной опасности

Примечательно, что за час до появления первых сообщений о крушении Ил-76 в Белгороде запускали оповещение о ракетной опасности, жителей призывали укрыться в безопасных местах подальше от окон. Примерно через полчаса (в 11:43 мск) глава региона объявил об отмене сигнала ракетной опасности.

Ранее Телеграф писал, что в украинских СМИ вечером 14 января появилась информация о том, что над Азовским морем в районе города Бердянск Запорожской области украинские военные сбили два российских самолёта. Речь – о специальном самолете разведки А-50 (“российский AWACS”) и бомбардировщик Ил-22М11.

ВСУ подбили российский бомбардировщик и самолет-радиоразведчик над Азовским морем — УкрСМИ