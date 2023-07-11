США посадили "самолет Судного дня" в 30 км от границы с Беларусью

Опубликовано: 11.07.2023 12:38 , Обновлено: 11.07.2023

Американский лайнер Boeing E-4 Nightwatch, который называют «самолетом Судного дня», приземлился в Литве, в 30-35 км от границы с Беларусью. Об этом 11 июля сообщил интернет-ресурс Flightradar24.

По данным портала, самолет вылетел с авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд) в понедельник 10 июля и приземлился в столице Литвы, Вильнюсе вслед за президентом США Джо Байденом. Именно в этой стране начался саммит НАТО рано утром 11 июля.

Новость Телеграф

Лайнеры E-4B называют «самолётами судного дня», или «конца света». Они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Boeing E-4 Nightwatch может находиться в полете до недели при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от ядерного взрыва. С помощью этого лайнера командование США может осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением.

Ранее, в марте 2023 года, Телеграф писал, что США перебросили в Исландию свой самолет E-6BMercury, который также называют «самолетом судного дня».

США перебросили в Европу «самолет судного дня»