Страны НАТО согласились на ускоренное вступление Украины. Когда?

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Опубликовано: 11.07.2023 18:54 , Обновлено: 04.07.2024

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, вступая 11 июля на прес-конференции в Вильнюсе заявил, что Украина получит приглашение в Североатлантический альянс, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия».

При этом он отметил, что “Украина станет членом НАТО”, а союзники Североатлантического альянса “согласились отменить требования для плана действий по членству в альянсе”. По его словам, это изменит путь Украины к присоединению к военной организации, “вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс», - сказал Столтенберг.

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Также на саммите НАТО согласовали учреждение совета Украина-НАТО и многолетнюю программу поддержки, ее цель - приведение ВСУ к натовским стандартам.

Кроме того, лидеры членов альянса договорились о пакете поддержки для Киева, он включает:

отмену требования по выполнению Плана действий по членству;

долгосрочную программу военной помощи в размере 500 миллионов ежегодно, направленную на модернизацию украинской армии и переход на стандарты НАТО;

создание Совета Украина-НАТО, который должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях.

Первое заседание совета пройдет 12 июля, в нем будет участвовать Владимир Зеленский.

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[info_b]Двухдневный саммит Североатлантического альянса проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Одними из главных его тем, как ожидается, станут обсуждение военной поддержки Киева и утверждение планов военного развертывания крупных сил НАТО у границ с РФ.[/info_b]

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