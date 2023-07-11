Москва пригрозила использовать свои кассетные боеприпасы, если США поставят их Украине

🎥 Видео

Опубликовано: 11.07.2023 20:06 , Обновлено: 11.07.2023

Сергей Шойгу, министр обороны РФ, 11 июля заявил, что если США поставят в Украину кассетные боеприпасы, то российская армия тоже будет их использовать.

Шойгу напомнил, что ни Россия, ни Украина, ни США не присоединялись к Конвенции по запрету кассетных боеприпасов. При этом он утверждает, что Москва якобы «воздерживалась и воздерживается» от их применения в войне в Украине. Также Шойгу уверяет, что российские боеприпасы этого типа лучше американских и у них более широкая номенклатура, написала РБК.

Министр заявил, что в случае поставок кассетных боеприпасов из Соединенных Штатов, российские военные «будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ».

Страны НАТО согласились на ускоренное вступление Украины. Когда?

[info_b] Кассетный снаряд — контейнер, выполненный в форме снаряда, бомбы или боеголовки ракеты, наполненный так называемыми суббоеприпасами. Они, как правило, представляют собой шарики размером с мячик для пинг-понга или для гольфа, начиненные взрывчаткой. Во время приближения к цели за сотые доли секунды контейнер взрывается — и разбрасывает суббоеприпасы. Боеголовка ракеты типа ATACMS содержит примерно 950 таких шариков, крупнокалиберный артиллерийский снаряд или авиабомба может содержать от 70 до 350. При ударе о землю суббоеприпасы взрываются и в зоне поражения — это круг площадью 50–100 метров. Размер зоны поражения зависит от мощности взрывчатки в контейнере.

[/info_b]

На этом видео можно увидеть, как действуют американские кассетные снаряды:

Напомним, ранее Телеграф писал, что в США заявили, что поставят в Украину кассетные боеприпасы:

Новость Телеграф

И о том, что Франция передаст Украине ракеты SCALP:

До 250 км. Франция передаст Украине ракеты SCALP — Макрон