До 250 км. Франция передаст Украине ракеты SCALP - Макрон

Опубликовано: 11.07.2023 12:55 , Обновлено: 11.07.2023

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля, в первый день саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе, о передаче дальнобойных ракет SCALP Вооруженным силам Украины.

«Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО», — цитирует Le Monde французского лидера.

Франция станет второй страной, предоставившей ВСУ такое оружие. Ранее дальнобойные ракеты отправила в Украину Великобритания.

[info_b]Ракеты SCALP - малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Дальность 250 километров, но есть модификации, которые на малой высоте могут бить на расстояние свыше 560 км, высота полёта: 30-40 м, скорость: 1000 км/ч.[/info_b]

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, назвал решение Франции «ошибочным» и добавил, что оно «чревато последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры».

Украинские тг-каналы пишут, что также новый пакет военной помощи предоставит Германия. Речь идет про:

две пусковые установки ЗРК «Patriot»;

40 БМП “Marder”;

25 Танков «Leopard 1A5»;

20 000 артиллерийских и танковых снарядов для уже поставленных танков Leopard;

ракеты класса “земля-воздух”;

разведывательные беспилотники;

пять БРЕМ «Bergepanzer 2»;

оборудование для разминирования.

Новость Телеграф

[info_b]Двухдневный саммит Североатлантического альянса проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Одними из главных его тем, как ожидается, станут обсуждение военной поддержки Киева и утверждение планов военного развертывания крупных сил НАТО у границ с РФ.[/info_b]