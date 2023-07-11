До 250 км. Франция передаст Украине ракеты SCALP - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 11 июля, в первый день саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе, о передаче дальнобойных ракет SCALP Вооруженным силам Украины.
«Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО», — цитирует Le Monde французского лидера.
Франция станет второй страной, предоставившей ВСУ такое оружие. Ранее дальнобойные ракеты отправила в Украину Великобритания.
[info_b]Ракеты SCALP - малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Дальность 250 километров, но есть модификации, которые на малой высоте могут бить на расстояние свыше 560 км, высота полёта: 30-40 м, скорость: 1000 км/ч.[/info_b]
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, назвал решение Франции «ошибочным» и добавил, что оно «чревато последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры».
Украинские тг-каналы пишут, что также новый пакет военной помощи предоставит Германия. Речь идет про:
- две пусковые установки ЗРК «Patriot»;
- 40 БМП “Marder”;
- 25 Танков «Leopard 1A5»;
- 20 000 артиллерийских и танковых снарядов для уже поставленных танков Leopard;
- ракеты класса “земля-воздух”;
- разведывательные беспилотники;
- пять БРЕМ «Bergepanzer 2»;
- оборудование для разминирования.
[info_b]Двухдневный саммит Североатлантического альянса проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Одними из главных его тем, как ожидается, станут обсуждение военной поддержки Киева и утверждение планов военного развертывания крупных сил НАТО у границ с РФ.[/info_b]