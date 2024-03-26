"Неонацист" и "больное существо" - Путин и Зеленский заочно вступили в спор

Опубликовано: 26.03.2024 11:23 , Обновлено: 26.02.2025

Вечером 25 марта президент РФ и президент Украины высказались о произошедшем теракте в "Крокус Сити Холл". Оба президента воюющих между собой стран заочно подискутировали друг с другом.

Владимир Путин в своём выступлении усомнился в том, что к теракту причастны только радикальные исламисты. В частности, президент России продолжил дискуссию о том, что в преступлении могут быть замешаны украинские власти.

“Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей”, — заявил Путин.

Президент Украины ответил на обвинения в совершении теракта в своём обращении 25 марта.

«Опять обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он — самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в результате теракта в ТЦ “Крокус Сити Холл” 22 марта погибло, по последним данным, 139 человек. Ответственность за совершение теракта на себя взяла связанная с ИГИЛ террористическая группировка, однако власти России продолжают рассматривать версию “украинского следа”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в посольстве Беларуси в России сообщили о гибели ещё одного белоруса во время теракта в подмосковном торговом центре Crocus City Hall, который произошёл 22 марта. Обновлённые списки погибших опубликовали в МЧС России.

Во время теракта в Crocus City Hall погиб бывший милиционер из Барановичей