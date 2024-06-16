В Швейцарии завершился саммит по Украине. Какие 11 стран не поддержали итоговую декларацию?

Опубликовано: 16.06.2024 16:39 , Обновлено: 06.01.2025

В воскресенье, 16 июня, в швейцарском городе Бюргеншток завершился двухдневный саммит по Украине. Не все страны, принимавшие участие в международном форуме, посвященном мирному урегулированию военного конфликта в Украине, подписали итоговую декларацию.

Кто не поддержал итоговую декларацию саммита в Швейцарии?

По данным Bloomberg, согласно списку, распространенному организаторами, к закрытию саммита из более чем 100 стран и организаций, принявших участие в переговорах в Швейцарии, только 84 подписали итоговое коммюнике.

Так, в среди тех стран, кто предпочёл воздержаться от подписи итогового коммюнике, оказались следующие страны:

Армения,

Бахрейн,

Колумбия,

Индия,

Индонезия,

Ливия,

Мексика,

Саудовская Аравия,

Южная Африка,

Таиланд,

Объединенные Арабские Эмираты.

Как известно, представителей России на встречу не пригласили, из-за чего от участия в мирному форуме отказался Китай, представители которого настаивали на участии представителей обеих воюющих сторон. В числе тех, кто не подписал итоговую декларацию, оказалась также Бразилия, которая участвовала в форуме только в качестве наблюдателя.

Не оказалось среди подписантов и представителей ООН и Папы Римского.

О чём договорились участники форума?

Как отметило агентство Reuters, нынешняя мирная конференция стала свидетельством как широкой поддержки, которой Украина по-прежнему пользуется со стороны своих союзников, так и тех проблем, которые сопряжены с прекращением огня.

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В проекте итоговой декларации, которое процитировало агентство, конфликт в Украине называется “войной” - термином, который Москва категорически отвергает - и содержится призыв к “восстановлению контроля Украины” над Запорожской атомной электростанцией и украинскими портами на Азовском море, а также к освобождению всех военнопленных и возвращении гражданских лиц в Украину.

В проекте итоговой декларации звучали призывы уважать территориальную целостность Украины, но такие сложные вопросы, как послевоенное урегулирование ситуации в Украине, возможность присоединения Украины к НАТО или механизм вывода войск с обеих сторон, опущены. Как и ожидалось, основные пункты так называемой “формулы Зеленского”, подразумевающие вывод российских войск за границы 1991 года и выплату репараций, в итоговое коммюнике включены не были.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём итоговом выступлении на саммите в числе прочего сообщил о начале подготовки второго “саммита мира”. Точные даты и место его проведения украинский лидер не назван, но подчеркнул, что ждать его стоит “не через года, а через месяцы”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в начале этой недели председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине рассказала, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. По её словам, страна уже “предприняла все намеченные шаги” для этого.

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