Глава МИД Украины пообещал начать с Россией переговоры об окончании войны. Когда?

Опубликовано: 17.06.2024 08:20 , Обновлено: 04.07.2024

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 июня по итогам двухдневного саммита в Швейцарии заявил, что Украина готова начать с Россией переговоры об окончании войны. По его словам это станет возможным уже на следующем подобном саммите, который "должен привести к завершению войны".

По словам главы украинского МИД, в Киеве “прекрасно понимают”, что “придет момент, когда нужно будет говорить с Россией”. Однако произойдёт это, судя по его словам, когда украинские войска улучшат свои позиции на фронте.

“Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужно за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны, наша работа в том, чтобы Украина в это время находилась на сильнейших позициях”, - процитировало Кулебу интернет-газета “Страна”.

Глава МИД Украины отметил также существенные различия по украинскому вопросу между странами Запада и “глобального Юга”. Последние, по его словам, склоняют Киев к “сложным компромиссам, на которые нужно пойти”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток завершился двухдневный саммит по Украине. Не все страны, принимавшие участие в международном форуме, посвященном мирному урегулированию военного конфликта в Украине, подписали итоговую декларацию.

В Швейцарии завершился саммит по Украине. Какие 11 стран не поддержали итоговую декларацию?

Представителей России на встречу не пригласили, из-за чего от участия в мирному форуме отказался Китай, представители которого настаивали на участии представителей обеих воюющих сторон.