Associated Press уволило журналиста, который написал о падении российских ракет в Польше

Опубликовано: 22.11.2022 09:53 , Обновлено: 22.11.2022

Информационное агентство Associated Press 21 ноября уволило корреспондента, который опубликовал материал о том, что Россия несет ответственность за взрыв в польском Пшеводуво. Об этом сообщило The Washington Post.

По информации издания, речь идет о 35-летнем Джеймсе Лапорте.

«Строгие редакционные стандарты и практика Associated Press имеют решающее значение для миссии AP как независимой новостной организации. Чтобы обеспечить точность, справедливость и основание на фактах, мы соблюдаем и применяем эти стандарты, в том числе в отношении использования анонимных источников», — сообщили в Associated Press.

Напомним, 15 ноября в Польше в результате взрыва в селе Пшеводув под Люблином, расположенном на границе с Украиной, погибли два человека.

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Тогда информационное агентство Associated Press сообщило, что неназванный «высокопоставленный представитель разведки США утверждает, что российские ракеты упали на территорию Польши, являющейся членом НАТО, и убили двух человек».

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Позже выяснилось, что эта информация неверна, поскольку польские официальные лица сообщили, что, скорее всего, это была украинская ракета ПВО, которая отклонилась от курса и упала на польскую территорию, пишет Onet.

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Днем позже AP заменило свою статью, цитирующую неназванного американского чиновника, корректирующим примечанием. Она заявила, что анонимный источник был неправ и что «последующие сообщения показали, что ракеты были российского производства и, скорее всего, были выпущены Украиной для защиты от российского нападения».

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