США и Россия согласились, что в Польше взорвалась украинская ракета

Опубликовано: 16.11.2022 13:12 , Обновлено: 16.11.2022

В среду, 16 ноября, США и Россия, похоже, заочно согласились друг с другом, что в Польше в Пшеводуве взорвалась ракета украинской ПВО. Она была запущена для отражения массированной ракетной атаки России по Украине.

Министерство обороны России заявило, что оно не наносило ударов в радиусе 35 км от украинско-польской границы. Также стало известно, что такого же мнения придерживается президент США Джо Байден. Агенство Reuters сообщило, что именно так версию произошедшего он рассказал лидерам G20.

Впрочем, страны НАТО все равно винят в произошедшем Россию. По их мнению, было бы странно обвинять Украину в защите воздушного пространства своей страны от “террористической атаки” со стороны России.

А премьер-министр Великобритании и его канадский коллега Джастин Трюдо во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили в зачитанном после этого заявлении, что “независимо от результатов расследования [взрыва в Польше], вторжение Путина в Украину является прямой виной продолжающегося насилия”.

В Украине, похоже, тоже уже не отрицают, что ракета в польском Пшеводуве могла быть украинской. Но и не подтверждают. А вот вину за произошедшее там возлагают на Москву.

“Только Россия несет ответственность за войну в Украине и массированные ракетные удары… Европе пора “закрыть небо над Украиной”. Для вашей же безопасности тоже”, - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“Умысел, средства исполнения, риски, эскалация – все это только Россия. И здесь не может быть никаких иных объяснений любым эксцессам с ракетами. Потому что, когда страна-агрессор наносит умышленный массированный ракетный удар по всей территории большой страны на европейском континенте своим устаревшим советским оружием (ракеты класса Х), трагедия рано или поздно происходит и на территориях других государств”, – заявил Подоляк

Ранее Телеграф сообщил, что МИД Польши 16 ноября сделал заявление по поводу ракеты, взорвавшейся в поселке недалеко от украинской границы. Там считают, что она была российского производства. Российского посла вызвали в Варшаве “на ковер”.

МИД Польши: В Пшеводуве взорвалась ракета российского производства