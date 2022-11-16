Польша повысила боеготовность армии из-за взрыва на границе с Украиной

Опубликовано: 16.11.2022 01:09 , Обновлено: 18.01.2023

Правительство Польши решило ночью с 14 на 16 ноября повысить боеготовность некоторых боевых воинских частей в стране и силовых структур. Все из-за взрыва в Пшеводове, из-за которого погибли два человека.

“В районе Грубешув произошел взрыв, в результате которого погибли два гражданина Польши. Повышаем готовность некоторых воинских частей и других силовых структур”, - заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер на пресс-конференции после экстренного заседания Комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

Мюллер не предоставил никакой дполнительной информации о причине взрыва. По его словам, такое короткое сообщение было сделано потому, что причины взрыва все ещё расследуются.

“Наши службы в данный момент находятся на месте, расследуя возникшую ситуацию”, — добавил он. Мюллер утверждает, что правительство Польши размышлякт над тем, стоит ли задействовать статью 4 устава НАТО.

[info_b]В статье 4 пакта НАТО говорится: “Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой”.[/info_b]

По неподтвержденной информации, польские власти проверяют два варианта. Не исключено, что украинская оборона сбила ракету, и она изменила траекторию полета. Либо россияне неправильно ввели данные, из-за чего ракета попала в трактор на территории Польши.

Взрыв произошел в 500-600 м от начальной школы. Территория возле места взрыва закрыта, над селом летают дроны, службы не хотят предоставлять информацию, [link href=“https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/rakiety-na-terytorium-polski-rzecznik-rzadu-zabral-glos/kd4fds6,79cfc278” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Onet.

Ранее Телеграф сообщил, что в Секретариате НАТО, Великобритании и Пентагоне заявили, что следят за ситуацией в связи со взрывом в Польше во время ракетных обстрелов Украины Россией.

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