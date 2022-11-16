МИД Польши: В Пшеводуве взорвалась ракета российского производства

💼 Официально

Опубликовано: 16.11.2022 08:47 , Обновлено: 16.11.2022

МИД Польши 16 ноября сделал заявление по поводу ракеты, взорвавшейся в поселке недалеко от украинской границы. Там считают, что она была российского производства. Российского посла вызвали в Варшаве "на ковер".

“15 ноября 2022 года произошел очередной многочасовой массированный обстрел всей территории Украины и ее критической инфраструктуры вооруженными силами Российской Федерации. В 3:40 вечера ракета российского производства упала на деревню Пшеводув, район Грубешув, Любельское воеводство, и привела к гибели двух граждан Республики Польша”, - заявили официально в МИД Польши.

https://twitter.com/PolandMFA/status/1592671344780783617?t=-aL_aXiqDkNn0X57ffS3iQ&s=19

Польша повысила боеготовность армии из-за взрыва на границе с Украиной

Поэтому министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД Польши и потребовал немедленных и подробных объяснений.

В Москве назвали «провокацией» сообщения об ударе российских ракет по Польше

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к тщательному расследованию ракетной атаки в Польше, сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Канцлер Германии после встречи с западными лидерами на Бали, Индонезия, которая состоялась в среду, после информации о ракетном взрыве в Пшеводове, заявила, что «теперь необходимо объяснить, как именно там мог произойти такой ущерб».

Шольц также решительно осудил недавние нападения России на Украину: “Мы видим, что разрушаются электростанции, бьют по трансформаторным линиям, разрушаются водопроводные трубы. Это неприемлемая форма ведения этой и без того неоправданной войны».

Ранее Телеграф сообщил, что президент США Джо Байден назвал “маловероятным” то, что ракета, которая привела к гибели людей в Польше, была выпущена из России. Об этом в среду, 16 ноября, сообщило издание The Guardian.

Новость Телеграф