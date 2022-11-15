Российские ракеты ударили по Польше - AP. Подробности

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Опубликовано: 15.11.2022 22:18 , Обновлено: 15.11.2022

Агенство Associated Press со ссылкой на американскую разведку сообщило, что российские ракеты пересекли границу и ударили по польской территории. В России пока официально не комментируют такие заявления.

Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга вечером 15 ноября заявил, что США пока не могут подтвердить сообщения о падении российских ракет в Польше.

«Нам известно о сообщениях в прессе, в которых утверждается, что две российские ракеты поразили объект на территории Польши недалеко от границы с Украиной. Я могу сказать вам, что в настоящее время у нас нет никакой информации, подтверждающей эти сообщения, и мы продолжаем изучать этот вопрос», — сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, [link href=“https://www.reuters.com/world/europe/us-official-says-russian-missiles-hit-poland-killing-2-associated-press-2022-11-15/” target=“_blank” rel=“noopener”] передает [/link] Reuters.

[info_b]Польша является членом НАТО. В соответствии со статьей 5 устава НАТО, в случае, если враг совершает нападение на одного из членов Альянса, другие члены альянса будут рассматривать это как нападение на общую территорию.[/info_b]

Информация пока противоречивая . Известно, что в результате взрыва погибли два человека. Однако представитель польского правительства Петр Мюллер пока не подтвердил информацию от высокопоставленного сотрудника разведки США, который говорил на условиях анонимности из-за деликатного характера ситуации, [link href=“https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-zelenskyy-kherson-9202c032cf3a5c22761ee71b52ff9d52” target=“_blank” rel=“noopener”] передает [/link] AP.

Тем временем, с аэродрома в Томашуве-Любельском недалеко от границы с Украиной и Беларусью взлетели истребители польских ВВС, сообщает «Visegrád 24».

Обломки предполагаемой ракеты

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем после того, как ракета попал в сушилку зерна в Пшеводове, польской деревне недалеко от границы с Украиной. На месте работают службы и представители военных. В настоящее время полиция не раскрывает причину взрыва.

В свою очередь, данные о ракетном ударе по территории Польши подтвердил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. “Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но приземлились и на территории НАТО в Польше”, - написал Пабрикс в Twitter.

МИД Эстонии выразил обеспокоенность и солидарность с Польше: “Последние новости из Польши вызывают сильнейшее беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей”.

https://twitter.com/MFAestonia/status/1592591979963371521?t=1S6BAbnh3p_3xwwXTsGzbg&s=19

Пресс-секретарь Совмина Польши попросил не торопиться с выводами. “Я призываю не публиковать неподтвержденную информацию”, - заявил Петр Мюллер после сообщений об упавших ракетах.

Ранее Телеграф сообщил, что в связи с “кризисной ситуацией” премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой созвал срочное совещание Бюро национальной безопасности. Ранее СМИ в Польше сообщили о взрыве на своей территории на границе с Украиной во время ракетной атаки России.

Варшава созвала срочное заседание министров из-за взрыва в польском селе после удара России по Украине