World Athletics разрешила белоруске Тимановской представлять Польшу на соревнованиях

Опубликовано: 07.08.2023 17:36 , Обновлено: 07.08.2023

Бегунья Кристина Тимановская получила разрешение World Athletics выступать за Польшу. Об этом 7 августа она написала в своем аккаунте в Instagram.

Белорусов и россиян из-за вторжения России в Украину отстранили от участия в международных соревнованиях по легкой атлетике. В 2022 году Тимановская в интервью агентству Reuters рассказала, что хотела бы получить еще один шанс выступить на Олимпийских играх.

В понедельник, 7 августа, стало известно, что международная комиссия разрешила спортсменке представлять Польшу, написал об этом портал espn.com.

«Национальная экспертная комиссия согласилась отменить трехлетний период ожидания на том основании, что спортсменка в последний раз представляла Беларусь 30 июля 2021 года на Олимпийских играх в Токио и что спортсменка не участвовала в национальных представительных соревнованиях в течение двух лет”, - говорится в сообщении World Athletics.

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«Я чрезвычайно счастлива, но испытываю странные эмоции, потому что все произошло так быстро и внезапно», - так отреагировала 26-летняя спортсменка в своем аккаунте в Instagram.

«Есть шанс, что я поеду на чемпионат мира в Будапешт», - добавила она, имея в виду соревнования, которые стартуют 19 августа.

Кристина Тимановская уже несколько раз успешно выступала на польских соревнованиях, завоевав медали различного достоинства. Допуск на международные соревнования открывает перед ней возможность побороться за участие в Олимпийских играх.

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[info_b] Кристина Тимановская — белорусская спринтерша, которая должна была бежать на Олимпиаде в Токио дистанции в 100 и 200 м. Национальный олимпийский комитет заявил ее на эстафету 4х400 м и не сказал об участии в новой дистанции, чем она возмутилась в соцсетях. Позже НОК отозвал заявку на ее участие в дистанции на 200 м и пытался отправить в Минск. В аэропорту Тимановская обратилась к полиции, попросила о помощи Международный олимпийский комитет. В итоге она получила от Польши гуманитарную визу и улетела в Варшаву.

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Напомним, ранее Телеграф писал, что World Athletics продлила запрет для белорусов на участие в соревнованиях. Себастьян Коу, глава Всемирной легкоатлетической ассоциации сообщил, что запрет на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях продлен.

При этом он отметил, что свое решение ассоциация может изменить, так как с ее стороны «было бы смешно говорить „нет“ навсегда»:

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