МОК решил не приглашать НОК Беларуси на Олимпиаду-2024 в Париже

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Опубликовано: 13.07.2023 16:42 , Обновлено: 13.07.2023

14 июля стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит олимпийские комитеты России и Беларуси к участию в Олимпийских играх в Париже, которые начнутся в июле 2024-го года. Но речь идёт о функционерах, а не спортсменах.

26 июля МОК запланировал рассылку приглашений на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК). Это традиционная процедура. Однако Национальный олимпийский комитет Беларуси, как и аналогичная организация в РФ, не получат такие письма. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила пресс-служба МОК.

Там пояснили, что отказ от приглашения одобрен Международным олимпийским комитетом в связи с санкциями, введенным против двух стран после вторжения РФ на территорию Украины.

Между двух огней

В МОК заявили, что по-прежнему российские или белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в Париже только в качестве нейтральных спортсменов, т.е. не будут представлять свою страну.

При этом в МОК обрушились с критикой на некоторые страны ЕС из-за их требования полностью запретить участие белорусских и российских спортсменов в Олимпиаде. “Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство в Олимпийском движении или автономию спорта, которую они требуют от других стран и восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского союза”, - говорится в заявлении МОК.

“И все же… мы по-прежнему сталкиваемся с двумя непримиримыми позициями. Российская сторона хочет, чтобы МОК проигнорировал войну. Украинская сторона хочет, чтобы МОК полностью изолировал всех, у кого есть российский и белорусский паспорта. Обе позиции диаметрально противоположны миссии МОК и Олимпийской хартии”, - пожаловались в Международном олимпийском комитете.

Азиатские игры белорусам не помогут?

Напомним, что МОК разрешил спортсменам из Беларуси и России, которые не смогли принять участие в европейских отборочных турнирах из-за санкций, получить путевки на Игры в Париже через квалификацию на Азиатских играх. Без них речи об участии белорусов в Олимпиаде в Париже речи быть не может.

В МОК ранее заявили, что если спортсмены из Беларуси пройдут квалификацию в Азии, то смогут выступать в Париже как нейтральные спортсмены, без флагов и гимнов, что является частью санкций МОК против России и Беларуси.

Однако 13 июля на официальном сайте МОК появилась информация, что дискуссии о том, может ли это быть реализовано и каким образом, продолжаются. Т.е. окончательного решения нет.

Напомним, что Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры, если к соревнованиям будут допущены спортсмены из России и Беларуси. Латвия намекнула, что также может объявить бойкот.