World Athletics продлила запрет для белорусов на участие в соревнованиях

Опубликовано: 01.08.2023 13:52 , Обновлено: 01.08.2023

Себастьян Коу, глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), 1 августа сообщил, что запрет на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях продлен.

При этом он отметил, что свое решение ассоциация может изменить, так как с ее стороны «было бы смешно говорить „нет“ навсегда».

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Напомним, в марте 2023 рабочая группа рекомендовала совету World Athletics восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Совет ассоциации принял эту рекомендацию к действию, восстановил членство ВФЛА, однако из-за войны в Украине продлил отстранение спортсменов из Беларуси и РФ от соревнований под эгидой World Athletics.

Там заявили, что спортсменам из этих стран должно быть запрещено участвовать в европейских соревнованиях по легкой атлетике до окончания войны в Украине.

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«Нам было всё предельно ясно. Решение, принятое советом, которое, как мы считаем, было лучшим в интересах спорта, остается прежним», — цитирует главу World Athletics издание lequipe.fr.

Коу заявил, что принятое решение ассоциация, если потребуется, будет отстаивать.

«Но если в свете всего происходящего нам придется его изменить, то, конечно, мы это сделаем. С нашей стороны было бы смешно говорить „нет“ навсегда. Но нынешняя ситуация, как нам кажется, не просто не изменилась — она даже хуже. Вот на чем мы остановились», — сказал Коу.

В марте глава World Athletics обещал, что организация сформулирует условия, при которых отстранение атлетов из двух стран может быть отменено.

А президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 26 июля предупредил о “потенциальных опасностях”, связанных с установлением точного срока принятия решения о допуске российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных лиц к Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Он сказал, что МОК нужно «внимательно следить» за тем, как принцип нейтральности работает на нынешних международных соревнованиях, прежде чем принимать решение. «Как только у нас будет более четкая картина, мы примем решение», — сказал он порталу Insidethegames.

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