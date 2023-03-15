Европейский совет легкоатлетов продлил запрет для белорусов на участие в соревнованиях

Опубликовано: 15.03.2023 18:20 , Обновлено: 15.03.2023

Европейский совет по легкой атлетике провел заседание в Лозанне в среду, 15 марта, на котором подтвердил свою нынешнюю позицию о запрете на участие в соревнованиях белорусов и россиян.

Там заявили, что спортсменам из России и Беларуси должно быть запрещено участвовать в европейских соревнованиях по легкой атлетике до окончания войны в Украине.

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Всемирный совет по легкой атлетике (World Athletics) 1 марта 2022 года принял решение ввести санкции против входящих в него федераций России и Беларуси. В тот же вечер Европейский совет по легкой атлетике единогласно принял решение последовать позиции World Athletics и также ввести санкции против входящих в него федераций России и Беларуси.

“Европейская легкая атлетика продолжает решительно поддерживать позицию, первоначально изложенную в заявлении от 1 марта 2022 года, о том, что “все спортсмены, вспомогательный персонал и другие официальные лица из России и Беларуси будут отстранены от участия в любых европейских соревнованиях по легкой атлетике в обозримом будущем с немедленным вступлением в силу”, - говорится в сообщении совета.

“Учитывая, что война в Украине продолжается уже более года, Европейский совет по легкой атлетике хотел показать, что мы не изменили своей позиции в отношении дальнейшего запрета российским и белорусским спортсменам, вспомогательному персоналу и другим официальным лицам не только на соревнования, но и на все мероприятия”, - заявил Европейский президент легкой атлетики Добромир Карамаринов.