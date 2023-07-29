FIE разрешила не пожимать руки россиянам — La Republica

Опубликовано: 29.07.2023 11:10 , Обновлено: 29.07.2023

Международная федерация фехтования (FIE) пообещала изменить правила проведения поединков после случая, когда украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась жать руку своей сопернице из России Анне Смирновой.

По информации газеты La Republica, FIE объявила, что отменит обязательное рукопожатие после поединка. Его должны заменить на приветствие на расстоянии.

«Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе», — написали в издании.

Напомним, украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку нейтральной фехтовальщице из России Анне Смирновой. В ответ россиянка 50 минут отказывалась уходить с дорожки, требуя рукопожатия. Но на самом деле, надеялась она на другое: разгромно проиграв в самом состязании, все-таки пройти дальше в турнирной таблице.

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Позже Харлан объяснила, почему не пожала руку сопернице из России.

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А 28 июля стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) автоматически квалифицировал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан на Олимпиаду-2024 в Париже. После этого Международная федерация фехтования (МФФ) приостановила ее дисквалификацию на чемпионате мира.

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