Бах объяснил, почему МОК не допустит белорусов к Олимпиаде-2024 в ближайшее время

Опубликовано: 26.07.2023 20:02 , Обновлено: 26.07.2023

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 26 июля предупредил о "потенциальных опасностях", связанных с установлением точного срока принятия решения о допуске российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных лиц к Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Он заявил о том, что МОК необходимо “внимательно следить” за тем, как принцип нейтральности работает на нынешних международных соревнованиях, прежде чем принимать решение. “Как только у нас будет более четкая картина, мы примем решение”, - сказал он порталу Insidethegames после того, как председательствовал на церемонии приглашения МОК, где призвал 203 из 206 Национальных олимпийских комитетов (НОК) отправить свои команды на Игры 2024 года в Париже.

МОК решил не приглашать НОК Беларуси на Олимпиаду-2024 в Париже

“Но мы не будем устанавливать точный срок, потому что, если мы раскроем, что мы установили его, мы можем столкнуться с ситуацией, когда все будут вести себя нормально до истечения крайнего срока, а затем выйдут из-под контроля”, - заявил глава МОК.

На прошлой неделе он намекнул, что решение об участии России и Беларуси не будет принято до сессии МОК, которая должна состояться в Мумбаи с 15 по 17 октября, после заседания Исполнительного совета с 12 по 13 октября.

“Мы не собираемся торопиться, - сказал Бах. - Мы должны быть как можно более уверены в том, что делаем правильный выбор. Я не могу себе представить, что это уже произойдет по случаю сессии МОК в октябре в Индии”.

Однаок 26 июля Томас Бах уклонился от того, чтобы назвать какой-либо крайний срок. На вопрос, почему случилась задержка с принятием решения, если МОК уже одобрил рекомендацию разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международном уровне в нейтральном статусе с запретом на национальный флаг и гимн, Бах ответил: “Условия очень ясны и применяются международными федерациями”.

“Пока мы здесь разговариваем, вы видите, что на чемпионате мира по фехтованию соревнуются нейтральные индивидуальные спортсмены, и вы видите, что в то же время на тех же чемпионатах соревнуются украинские спортсмены… Теперь мы будем внимательно следить за тем, что происходит на международных соревнованиях и в олимпийских квалификациях, потому что мы хотим быть как можно более уверенными в том, что все, кого касаются эти рекомендации и Олимпийская хартия, соблюдают букву и дух этих соревнований”, - уточнил Томас Бах.

На вопрос, отличаются ли условия для участия в международных соревнованиях и Олимпийских играх по своей сути, Бах ответил: “Это вопрос логики, что условия для участия должны быть такими же, как и в олимпийской квалификации”.

И по поводу исключения трех НОК (в том числе Беларуси) из списка приглашенных он добавил: “Мы очень ясно дали понять в рамках этих условий, что ни одна команда из этих НОК не может участвовать в Играх, и поэтому мы не можем пригласить их команду. Вот почему этим странам не было предложено приглашение”.

НОК Беларуси не позвали на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах 26 июля пригласил 203 из 206 Национальных олимпийских комитетов (НОК) принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, которые стартуют через год. Пригьашение не отправили НОК Беларуси, России, Гватемалы.

Ожидается, что вопрос о том, могут ли российские и белорусские спортсмены принять участие в качестве нейтральных лиц, будет решен не ранее, чем на сессии МОК в Мумбаи в октябре.

Ранее Телеграф сообщил, что вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас, находясь с визитом в Киеве в четверг, 15 июня, заявил, что ЕК договорилась с Международным олимпийским комитетом (МОК) о слежке за социальной активностью белорусских спортсменов.

ЕС договорился с МОК о слежке за социальными сетями белорусских спортсменов

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал 27 марта рекомендации, которыми должны руководствоваться отдельные федерации спорта при решении о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям. Согласно им, многих не допустят.

МОК рекомендовал частично допустить белорусов на соревнования. Но с жёсткими ограничениями