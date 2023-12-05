В МОК пояснили, кто из белорусских спортсменов имеет шансы поехать на Олимпиаду-2024

Опубликовано: 05.12.2023 21:05 , Обновлено: 05.12.2023

По приглашению Международного олимпийского комитета (МОК) ведущие представители олимпийского движения собрались 5 декабря на 12-й олимпийский саммит, который состоялся в Олимпийском доме в Лозанне, Швейцария. Там шла речь и о допуске белорусов на Олимпиаду-2024 в Париже.

В сообщении МОК говорится, что все участники отметили “очень сложную геополитическую ситуацию в мире, в которой происходит слишком много войн и конфликтов”. В Международном олимпийском комитете утверждают, что участники “коллективно выразили” свое “очень сильное сочувствие” к невинным жертвам насилия и их семьям и выразили надежду на мир.

Также участники саммита “подтвердили неизменную солидарность и поддержку украинским спортсменам и украинскому олимпийскому сообществу со стороны всего Олимпийского движения”.

Тем временем, представители международных федераций летних видов спорта проинформировали участников саммита о том, что, “следуя очень строгим рекомендациям МОК”, позволили “отдельным нейтральным спортсменам с российским или белорусским паспортом” принять участие в большом количестве соревнований с соблюдением строгих условий (запрет на национальный флаг и другие символы, а также другие ограничения). В летних федерациях рассказали, что почти все соревнования “в основном прошли без инцидентов, за одним лишь заметным исключением”.

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Все дело в том, что летние соревнования прошли уже после рекомендации МОК допустить белорусских и российских спортсменов в нейтральном статусе. По словам Томаса Баха, главы МОК, летние старты должны были показать, возможен ли такой формат участия спортсменов, попавших под санкции международного олимпийского движения в соревнованиях. Отчёт Федерации летних видов спорта должен был подвести итог эксперимента.

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В итоге, представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить имеющими право на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или пройдут квалификацию. Они также попросили принять решение как можно скорее, чтобы внести ясность во всех процедурах квалификации на Олимпиаду.

В свою очередь, представители Континентальных ассоциаций НОК и президент АНОК поддержали эту просьбу в интересах НОК и их спортсменов.

Председатель Комиссии спортсменов МОК заявила, что во всем мире “подавляющее большинство спортсменов придерживается мнения, что спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств”. Она не уточнила, откуда взяла такую информацию, но подчеркнула, что строгие условия, которые были соблюдены в процедуре квалификации, должны сохраняться и последовательно применяться во всех олимпийских видах спорта, в которых нейтральные спортсмены (НС) из Беларуси и России имеют право участвовать.

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Она заявила, что спортсмены приветствовали бы ясность в вопросе того, смогут ли такие НС соревноваться в Париже, и условий для их участия, поскольку Олимпийские игры в Париже 2024 года быстро приближаются.

Что ответили в МОК?

В МОК в ответ заявили, что участие таких спортсменов в Олимпийских играх может состояться “только при существующих строгих условиях”.

Ни квалификационная система, разработанная соответствующими международными федерациями, ни количество выделенных квотных мест в том или ином виде спорта не будут изменены для “лиц с российским или белорусским паспортом”. Они должны соответствовать всем критериям отбора, применимым к любому олимпийскому спортсмену , заявили в МОК.

На днях глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос участия россиян в Олимпиаде-2024 рассмотрят на Олимпийском саммите 5 декабря, а окончательное решение будет принято в марте следующего года. Недавно глава МОК увязал решение по белорусам с решением по допуску россиян. Таким образом, решение по допуску белорусов не будет принято ранее марта.

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Ранее Телеграф сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал 27 марта рекомендации, которыми должны руководствоваться отдельные федерации спорта при решении о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям. Согласно им, многих не допустят.

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