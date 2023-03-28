МОК рекомендовал частично допустить белорусов на соревнования. Но с жёсткими ограничениями

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Опубликовано: 28.03.2023 18:58 , Обновлено: 28.03.2023

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал 27 марта рекомендации, которыми должны руководствоваться отдельные федерации спорта при решении о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям. Согласно им, многих не допустят.

Кого не допустят на соревнования?

Главное требование - белорусские и российские спортсмены должны быть против войны в Украине и никоим образом не “засветиться” в поддержке вторжения России. То же касается и персонала, обслуживающего спортсменов, говорится в инструкции МОК.

Все команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не допускаются (т.е командные, неиндивидуальные виды спорта изначально под запретом).

Спортсмены, работающие по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях. Как и вспомогательный персонал.

Кого допустят?

Индивидуальных спортсменов, не попавших под ограничения указанные выше. Им разрешат выступать только в нейтральном статусе - без указания страны и госфлага.

Любой такой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все другие участвующие спортсмены, должен соответствовать всем антидопинговым требованиям, применимым к ним, и особенно тем, которые изложены в антидопинговых правилах федераций.

Какие спортивные санкции против Беларуси сохранились?

“Исполнительный комитет МОК подтверждает сегодня свое осуждение российского вторжения в Украину, которое является вопиющим нарушением Олимпийского перемирия, действовавшего в то время, и Олимпийской хартии”, - заявили в МОК и подтвердили, что оставляют в силе санкции против государственных чиновников Беларуси и России. В связи с этим сохраняются ограничения:

В России и Беларуси запрещены международные спортивные мероприятия;

Никакие флаги, гимны или другие национальные символы Беларуси и России вообще не должны демонстрироваться на каких-либо международных спортивных мероприятиях;

И никакие представители правительства или государственные должностные лица не должны быть аккредитованы или приглашены на какие-либо международные спортивные мероприятия под эгидой МОК.

Что с Олимпиадой?

Что касается участия белорусов в Олимпиаде в Париже, то МОК решил отложить рассмотрение вопроса. “Исполком вновь заявляет, что участие спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже не рассматривалось ни на консультациях, ни в ходе его сегодняшних обсуждений. МОК прямо оставляет за собой право принять решение об их участии в соответствующее время, даже если они будут считаться прошедшими квалификацию в соответствии с квалификационными критериями, установленными их соответствующими Международными федерациями (IFS)”, - говорится в заявлении.

Всеми вышеуказанными рекомендациями должны руководствоваться отдельные спортивные федерации, входящие в Олимпийское движение. Однако последнее слово остаётся за ними.

Напомним, что 4 апреля УЕФА будет рассматривать вопрос участия белорусской сборной по футболу в отборочных на Чемпионат Европы. Об этом сказал глава организации Александр Чеферин. Если в УЕФА решат последовать рекомендациям МОК, то мучения белорусских футболистов могут скоро закончиться. Напомним, что они проиграли Швейцарии 0:5. А 28 марта проведут матч с Румынией.

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