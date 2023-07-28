"Невозможно передать" - Украинская фехтовальщица объяснила, почему заставила россиянку ждать рукопожатия 50 минут

🎤 Мнение

Опубликовано: 28.07.2023 08:59 , Обновлено: 28.07.2023

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан объяснила, почему отказалась пожимать руку обыгранной на чемпионате мира сопернице из России, вынудив её ждать рукопожатия на дорожке 50 минут. "Я не хотела пожимать руку этой спортсменке и я поступала по велению сердца", - пояснила украинская спортсменка.

При этом, по словам Харлан, несмотря на дисквалификацию за нарушение правил соревнований (обязанность спортсменов пожать руки после завершения схватки официально прописаны в в регламенте Международной федерации фехтования, FIE), она получила положительный отклик на свой поступок со стороны болельщиков и рядовых украинцев. По её словам, “невозможно передать”, какую огромную поддержку она получила от тех, кого её действия “мотивировали”.

Что касается решения FIE о её дисквалификации с соревнований, то Харлан считает правила, на которые ссылается руководство федерации, неактуальными в нынешней политической ситуации.

“Я, как и все в адекватном мире, понимаю, что должны измениться, потому что меняется мир”, - подчеркнула спортсменка.

“Страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, терроризирует и спорт”, – заявила Харлан, добавив, что “никого никогда нельзя принудить к миру, особенно украинцев”.

“Спровоцировала”

Тем временем на разразившийся на чемпионате мира по фехтованию скандал отреагировали в Федерации фехтования Украины и Национальном Олимпийском комитете (НОК) страны. Его руководитель Вадим Гутцайт, который также занимает пост министра молодежи и спорта, заявил, что FIE была проинформирована о позиции Украины относительно отказа от рукопожатий с российскими фехтовальщиками, но к ней попросту не прислушались.

Поведение Анны Смирновой глава украинского НОК назвал “провокацией” против соперницы из Украины и указал на то, что в истории международного фехтовального спорта ранее бывали случаи, когда спортсмены отказывались жать друг другу руки по политическим мотивам. В этом случае спортсмены ограничиваются ударами по клинку. Так, например, происходит, когда на дорожке встречаются спортсмены из Израиля и стран арабского мира.

“Здесь мы увидели, что Смирнова спровоцировала Ольгу, организационный комитет. И, к сожалению, оргкомитет, зная, что это будет происходить, потому что их предупредили, дисквалифицировали Ольгу после долгого перерыва, долго спорили”, - цитирует Гутцайта портал sport.ua.

Напомним, украинская спортсменка Ольга Харлан 27 июля после матча в 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию отказалась пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой, выступавшей под нейтральным флагом. В ответ россиянка 50 минут отказывалась уходить с дорожки, требуя рукопожатия.

Российская спортсменка 50 минут требовала, чтобы украинка пожала ей руку

Как выяснилось, Харлан действовала в соответствии с требованиями Минспорта Украины. В его решении говорится о недопустимости любых действий украинских спортсменов, «которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими так называемыми нейтральными спортсменами».