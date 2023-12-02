Бах назвал месяц, когда МОК решит, пускать ли белорусов на Олимпиаду-2024

Опубликовано: 02.12.2023 19:35 , Обновлено: 02.12.2023

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос участия россиян в Олимпиаде-2024 рассмотрят на Олимпийском саммите 5 декабря, а окончательное решение будет принято в марте следующего года. Недавно глава МОК увязал решение по белорусам с решением по допуску россиян. Таким образом, решение по допуску белорусов не будет принято ранее марта.

В то же время, Олимпийский комитет России, отстраненный МОК, не получил приглашения для участия в Олимпийском саммите, пожаловался генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин. А в НОК Беларуси на эту тему ничего не сообщали.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заверил в пятницу, 1 декабря, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Играх в Париже еще не принято, но намекнул, что для них может появиться шанс на участие без флага и при определенных условиях.

Выступая во время визита в олимпийскую деревню во французской столице, Бах заявил: “Мы не обсуждали этот вопрос на заседании исполнительного совета” в Париже, которое завершилось 1 декабря.

Он рассказал, что Олимпийский саммит с участием “всех сторон”, связанных с МОК, состоится в Лозанне через несколько дней. “Мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт, - уточнил он. - Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к Олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК”.

Ранее стало известно, что МОК выступает за участие российских и белорусских спортсменов, которые “явно не поддерживали вторжение России в Украину, которые не служат в армии и которые готовы выступать под нейтральным флагом”, - сообщило издание InsideTheGames.

“В зависимости от того, что будет услышано на этом Олимпийском саммите, Исполнительный совет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте”, - пообещал Томас Бах.

В сентябре 2024 года глава МОК Томас Бах увязал участие белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года с решением аналогичного вопроса и по россиянам.

Во время интервью для Шерин Бхан из CNBC-TV18 в штаб-квартире МОК в Лозанне, Швейцария, Бах объяснил, что МОК разработал формулу, согласно которой игрокам, не имеющим никакого отношения к российским и белорусским военным и другим правительственным службам, будет разрешено участвовать в Играх в индивидуальном качестве.

Такая формула предполагает, что не будет ни вывешивания флагов двух стран, ни исполнения их национальных гимнов во время соревнований в Париже. Тем не менее, Бах показал, что полон решимости дать спортсменам из России и Беларуси, если он не имеют никакого отношения к войне в Украине.

“Я не думаю, что окончательное решение будет принято через несколько дней. Но, я думаю, у вас есть четкое представление о том, как мы видим это в рекомендациях, которые мы даем международным федерациям, то есть никаких команд и никаких гимнов, никаких цветов, никакой какой-либо национальной идентификации в отношении России и Беларуси. Но, с другой стороны, предоставление возможности спортсменам, которые не поддерживают войну и которые не связаны с военными или другими службами, которые находятся в России или Беларуси, соревноваться как индивидуальные и нейтральные спортсмены, но не как представители своей страны”, - пояснил Бах.