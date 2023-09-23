"Будут унижать" — В Минспорте заявили, что белорусов допустят на Олимпиаду-2024 в Париже

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.09.2023 10:45 , Обновлено: 23.09.2023

Первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович убежден, что белорусов допустят на Олимпийские игры, который должны пройти в Париже летом 2024 года.

По его словам, сейчас “создается искусственная нервозность”, потому что “никаких инсайдов по решению МОК [Международного олимпийского комитета] нет”.

«С одной стороны говорят, что мы бы хотели, чтобы были соревнования, чтобы были участники и конкуренция, а с другой ничего хорошего не происходит», — заявил чиновник.

Однако, он полагает, что “это скоро закончится”. Дорохович уверен, что Франция “очень заинтересована в том, чтобы большее количество стран участвовало и возросла конкуренция среди спортсменов”.

Представитель Минспорта считает, что “в какой-то степени допуск [на Олимпиаду] будет”. Однако, по его мнению, “они будут испытывать, нервировать и унижать”, а также “пытаться отнести нас к людям третьего сорта” и “запрещать нам выступать под нашим флагом, чтобы показать, что есть мы, а есть все другие страны”.

«Никаких команд, гимнов, цветов”

Ранее Телеграф писал, что в начале сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что белорусских спортсменов стоит допустить до участия в Олимпиаде, однако в нейтральном статусе.

Он отметил, что решение о допуске или недопуске спортсменов вряд ли будет принято в ближайшее время, но отметил, что «есть четкое представление о том, как мы это видим… Никаких команд, никаких гимнов, никаких цветов, никакой национальной идентификации в отношении России и Беларуси».

«Эта система работает» — Бах пообещал допустить белорусов на Олимпиаду в Париже, но без «государства»