Устал и уходит? 60-летний глава МОК Бах пообещал не идти на третий срок. Кто заменит?
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что уйдет в отставку после окончания своего второго срока в 2025 году. 70-летний президент олимпийских чиновников, занимающий эту должность с 2013 года, рассказал о своем будущем на 142-й сессии МОК.
“После 12 лет пребывания на посту президента МОК нашей организации лучше всего сменить руководство. Я не самый лучший капитан. Новые времена требуют новых лидеров. Меняйтесь или будьте изменены сами”, - заявил он.
По словам немца, новый президент МОК будет избран в марте 2025 года, когда члены комитета соберутся в Греции, и приступит к исполнению обязанностей в июне.
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“Чтобы сохранить доверие к МОК, мы все, и в частности я, как ваш президент, должны соблюдать высочайшие стандарты надлежащего управления, которые мы установили для себя, - добавил Бах. - Я буду в вашем распоряжении ради нашего любимого олимпийского движения”.
Олимпийский чемпион по фехтованию 1976 года Томас Бах вступил в МОК в качестве члена в 1991 году и сменил Жака Рогге на посту президента 11 лет назад. До си пор не было ясно, собирается ли он править Олимпийским движением ещё какое-то время. С октября 2024 года усилились слухи о том, что Бах может остаться на своем посту после того, как члены МОК попросили его рассмотреть возможность изменения правил Олимпийской хартии.
Кто может заменить?
В число вероятных кандидатов, по данным ESPN, входят несколько членов исполнительного совета МОК, в том числе вице-президенты Николь Хевертс из Арубы и Хуан Антонио Самаранч из Испании, чей отец был президентом МОК в течение 21 года, пока не ушел в отставку в 2001 году после беспорядков в Солт-Лейк-Сити.
Также, вероятно, будут выдвинуты члены правления принц Иордании Фейсал Аль-Хусейн и бывшая олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.
А вот Себастьян Коу, глава руководящего органа World Athletics по легкой атлетике, может стать одним из наиболее квалифицированных претендентов.
Некоторые наблюдатели считают, что Бах продвигает Дэвида Лаппартиента, президента Международного союза велосипедистов, в олимпийской политике.
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Он дал Лаппартиенту возможность направить Олимпийский комитет в русло видеоигр, благодаря чему в прошлом месяце было объявлено о заключении соглашения с Саудовской Аравией о проведении Олимпийских киберспортивных игр. Лаппартиент также возглавлял заявку французских Альп на проведение зимних игр 2030 года, которая была одобрена членами МОК накануне этих Олимпийских игр.
Бах и санкции
МОК во главе с Томасом Бахом подвергся жёсткой критике после начала войны в Украине. Причем обвинения доносились со всех сторон. Дело в том, что Украина и некоторые страны настаивали о полном исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований на Олимпиаде в Париже. Однако МОК принял компромиссное решение, запретив двум странам свои герб, флаг и гимн. А допущенные единицы спортсменов должны были пройти проверку на предмет поддержки войны. Такой подход не устроил, как белорусские и российские власти, так и Украину с ее союзниками.
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси в понедельник, 17 июня, выразил “непонимание и возмущение” относительно списка белорусских спортсменов, опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) и допущенных на Олимпийские игры в Париже. По мнению белорусских спортивных функционеров, члены спецкомиссии, которые проверяют нейтральный статус спортсменов и принимают решение о допуске к Олимпиаде, используют “непрозрачные подходы” по отношению к белорусам.
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