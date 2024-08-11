Устал и уходит? 60-летний глава МОК Бах пообещал не идти на третий срок. Кто заменит?

Опубликовано: 11.08.2024 10:28 , Обновлено: 11.08.2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что уйдет в отставку после окончания своего второго срока в 2025 году. 70-летний президент олимпийских чиновников, занимающий эту должность с 2013 года, рассказал о своем будущем на 142-й сессии МОК.

“После 12 лет пребывания на посту президента МОК нашей организации лучше всего сменить руководство. Я не самый лучший капитан. Новые времена требуют новых лидеров. Меняйтесь или будьте изменены сами”, - заявил он.

По словам немца, новый президент МОК будет избран в марте 2025 года, когда члены комитета соберутся в Греции, и приступит к исполнению обязанностей в июне.

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“Чтобы сохранить доверие к МОК, мы все, и в частности я, как ваш президент, должны соблюдать высочайшие стандарты надлежащего управления, которые мы установили для себя, - добавил Бах. - Я буду в вашем распоряжении ради нашего любимого олимпийского движения”.

Олимпийский чемпион по фехтованию 1976 года Томас Бах вступил в МОК в качестве члена в 1991 году и сменил Жака Рогге на посту президента 11 лет назад. До си пор не было ясно, собирается ли он править Олимпийским движением ещё какое-то время. С октября 2024 года усилились слухи о том, что Бах может остаться на своем посту после того, как члены МОК попросили его рассмотреть возможность изменения правил Олимпийской хартии.

Кто может заменить?

Себастьян Коу, глава Всемирной федерации лёгкой атлетики, один из претендентов.

В число вероятных кандидатов, по данным ESPN, входят несколько членов исполнительного совета МОК, в том числе вице-президенты Николь Хевертс из Арубы и Хуан Антонио Самаранч из Испании, чей отец был президентом МОК в течение 21 года, пока не ушел в отставку в 2001 году после беспорядков в Солт-Лейк-Сити.

Также, вероятно, будут выдвинуты члены правления принц Иордании Фейсал Аль-Хусейн и бывшая олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.

А вот Себастьян Коу, глава руководящего органа World Athletics по легкой атлетике, может стать одним из наиболее квалифицированных претендентов.

Некоторые наблюдатели считают, что Бах продвигает Дэвида Лаппартиента, президента Международного союза велосипедистов, в олимпийской политике.

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Он дал Лаппартиенту возможность направить Олимпийский комитет в русло видеоигр, благодаря чему в прошлом месяце было объявлено о заключении соглашения с Саудовской Аравией о проведении Олимпийских киберспортивных игр. Лаппартиент также возглавлял заявку французских Альп на проведение зимних игр 2030 года, которая была одобрена членами МОК накануне этих Олимпийских игр.

Бах и санкции

МОК во главе с Томасом Бахом подвергся жёсткой критике после начала войны в Украине. Причем обвинения доносились со всех сторон. Дело в том, что Украина и некоторые страны настаивали о полном исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований на Олимпиаде в Париже. Однако МОК принял компромиссное решение, запретив двум странам свои герб, флаг и гимн. А допущенные единицы спортсменов должны были пройти проверку на предмет поддержки войны. Такой подход не устроил, как белорусские и российские власти, так и Украину с ее союзниками.

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси в понедельник, 17 июня, выразил “непонимание и возмущение” относительно списка белорусских спортсменов, опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) и допущенных на Олимпийские игры в Париже. По мнению белорусских спортивных функционеров, члены спецкомиссии, которые проверяют нейтральный статус спортсменов и принимают решение о допуске к Олимпиаде, используют “непрозрачные подходы” по отношению к белорусам.

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