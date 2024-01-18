МОК решил перепроверить белорусских спортсменов, допущенных к Олимпиаде в Париже

Опубликовано: 18.01.2024 13:53 , Обновлено: 18.01.2024

Международный олимпийский комитет (МОК) решил провести повторную проверку для белорусских и русских спортсменов, которые ранее получили официальный допуск на Олимпийские игры в Париже. Такое заявление сделал официальный представитель МОК Марк Адамс. По его словам, проверку проведут "при участии независимых организаций".

По словам представителя МОК, в настоящее время комитет “в процессе поиска и назначения” тех “независимых аналитиков с хорошей репутацией”, которым поручат проверить каждого спортсмена из Беларуси и России, допущенного к Олимпийским играм.

“Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций”, - процитировало Адамса российское агентство ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого года МОК принял решение разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, но в командных соревнованиях принимать участие запретил. При этом спортсменам выставили ряд условий и требований и решили не допускать к соревнованиям тех, кто так или иначе поддерживал войну в Украине или был связан с военными структурами или организациями нацбезопасности.

Ранее Телеграф сообщил, что президент МОК Томас Бах в декабре прошлого года заявил, что не опасается бойкота Игр 2024 года в Париже со стороны Украины и других стран из-за того, что спортсменов из России и Беларуси допустили к участию в Олимпиаде. При этом он рассказал, что должны будут подписать белорусские спортсмены, допущенные в Париж.

Бах рассказал, что должны будут подписать белорусы перед участием в Олимпиаде в Париже

Между тем, ни один нейтральный спортсмен из числа россиян и белорусов не был допущен к участию в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо, Южная Корея.

Ни один белорус не получил квалификацию для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года