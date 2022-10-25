Украина потребовала исключить Россию из УЕФА и ФИФА

Опубликовано: 25.10.2022 11:45 , Обновлено: 04.07.2024

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что немедленно потребует исключить Россию из УЕФА и ФИФА из-за включения футбольных клубов с оккупированных украинских территорий в чемпионат РФ.

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС [Российский футбольный союз]. А именно, мы будем требовать исключения РФС из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, он рассказал о планах восстановления футбольной жизни в Крыму, Донецке, Херсоне и Луганске после освобождения от российских войск. По его словам, они «обязательно должны быть привлечены к мероприятиям Чемпионата мира».

[info_b]Отметим, что после российского вторжения в Украину УЕФА официально исключила российские футбольные клубы из Лиги чемпионов и Лиги Европы на сезон 2022/2023 и запретила России подавать заявку на проведение мужского Евро-2028/32.

Новость Телеграф

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Такая реакция главы УАФ последовала после встречи президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Последний заявил, что на «присоединенных» к России украинских территориях «восстанавливают» спортивную инфраструктуру.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Поэтому все это делается, для того чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — заявил Чернышенко.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал законы о ратификации «договора» о принятии самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», а также территории Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России.

Путин подписал закон о «присоединении» украинских областей к России

После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687 от 4 октября, согласно которому признаются юридически ничтожными указы Владимира Путина о «независимости» Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и любые решения на их основании.

Зеленский отменил все указы Путина

Как писал ранее Телеграф, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на 30 мая международные организации ввели уже 125 спортивных санкций против Беларуси и России. И назвал «наиболее ощутимые» из них.

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