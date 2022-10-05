Путин подписал закон о «присоединении» украинских областей к России

Опубликовано: 05.10.2022 11:45 , Обновлено: 04.07.2024

Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 октября подписал законы о ратификации «договора» о принятии самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», а также территории Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России.

Четыре соответствующих документа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

После подписания Путиным законов, в Конституцию России должны внести поправки.

Кроме того, президент РФ назначил так называемых глав и губернаторов «присоединенных» территорий:

Дениса Пушилина — временно исполняющим обязанности «главы ДНР»;

Леонида Пасечника — временно исполняющим обязанности «главы ЛНР»;

Евгения Балицкого — временно исполняющим обязанности «губернатора Запорожской области»

Владимир Сальдо — временно исполняющим обязанности «губернатора Херсонской области».

Кстати, по информации российских СМИ, с 5 октября убрали таможенный контроль между Херсонской областью и Крымом.

При этом, Путин почему-то не планирует посещение «новых территорий» страны. Об этом сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин отказался ехать на «новые территории» России

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687 от 4 октября, согласно которому признаются юридически ничтожными указы Владимира Путина о «независимости» Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и любые решения на их основании.

Зеленский отменил все указы Путина