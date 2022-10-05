Путин подписал закон о «присоединении» украинских областей к России
Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 октября подписал законы о ратификации «договора» о принятии самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», а также территории Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России.
Четыре соответствующих документа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
После подписания Путиным законов, в Конституцию России должны внести поправки.
Кроме того, президент РФ назначил так называемых глав и губернаторов «присоединенных» территорий:
- Дениса Пушилина — временно исполняющим обязанности «главы ДНР»;
- Леонида Пасечника — временно исполняющим обязанности «главы ЛНР»;
- Евгения Балицкого — временно исполняющим обязанности «губернатора Запорожской области»
- Владимир Сальдо — временно исполняющим обязанности «губернатора Херсонской области».
Кстати, по информации российских СМИ, с 5 октября убрали таможенный контроль между Херсонской областью и Крымом.
При этом, Путин почему-то не планирует посещение «новых территорий» страны. Об этом сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин отказался ехать на «новые территории» России
Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687 от 4 октября, согласно которому признаются юридически ничтожными указы Владимира Путина о «независимости» Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и любые решения на их основании.